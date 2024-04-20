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Сегодня, 18:31

«Лейпциг» обыграл «Хайденхайм» в бундеслиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лейпциг» на выезде победил «Хайденхайм» в матче 30-го тура немецкой бундеслиги — 2:1.

Победу гостям принесли голы Беньямина Шешко (42-я минута) и Лои Опенда (85-я). Единственный гол хозяев на 69-й минуте забил Никола Доведан.

«Лейпциг» (59 очков) занимает четвертое место в бундеслиге. «Хайденхайм» (34) остается десятым в турнирной таблице.

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
20 апр, 16:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
1:2
РБ Лейпциг

В параллельных матчах «Вольфсбург» обыграл «Бохум» (1:0), «Кельн» уступил «Дармштадту» (0:2), а «Хоффенхайм» в концовке вырвал победу над гладбахской «Боруссией» — 4:3.

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
20 апр, 16:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
1:0
Бохум
Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
20 апр, 16:30. RheinEnergieStadion (Кельн)
Кельн
0:2
Дармштадт
Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
20 апр, 16:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
4:3
Боруссия М

Источник: Таблица бундеслиги
Футбол
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Бохум
ФК Вольфсбург
ФК Дармштадт
ФК Кельн
ФК Лейпциг
ФК Хоффенхайм
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 29 25 4 0 74-19 79
2
 Бавария 29 20 3 6 82-36 63
3
 Штутгарт 29 20 3 6 67-34 63
4
 РБ Лейпциг 30 18 5 7 69-34 59
5
 Боруссия Д 29 16 8 5 57-34 56
6
 Айнтрахт Ф 30 11 12 7 46-40 45
7
 Аугсбург 30 10 9 11 48-49 39
8
 Хоффенхайм 30 11 6 13 53-60 39
9
 Фрайбург 29 11 6 12 41-52 39
10
 Хайденхайм 30 8 10 12 43-52 34
11
 Боруссия М 30 7 10 13 53-60 31
12
 Вердер 29 8 7 14 36-49 31
13
 Вольфсбург 30 8 7 15 35-50 31
14
 Унион Б 29 8 5 16 25-45 29
15
 Бохум 30 5 12 13 34-60 27
16
 Майнц 29 5 11 13 30-47 26
17
 Кельн 30 4 10 16 23-53 22
18
 Дармштадт 30 3 8 19 30-72 17
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19.04 21:30
Айнтрахт Ф – Аугсбург
 3 : 1
20.04 16:30
Кельн – Дармштадт
 0 : 2
20.04 16:30
Хайденхайм – РБ Лейпциг
 1 : 2
20.04 16:30
Хоффенхайм – Боруссия М
 4 : 3
20.04 16:30
Вольфсбург – Бохум
 1 : 0
20.04 19:30
Унион Б – Бавария
 - : -
21.04 16:30
Вердер – Штутгарт
 - : -
21.04 18:30
Боруссия Д – Байер
 - : -
21.04 20:30
Фрайбург – Майнц
 - : -
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 32
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 25
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 23
П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 12
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 24 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 22 2 6
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 26 1 1
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