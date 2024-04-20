«Лейпциг» обыграл «Хайденхайм» в бундеслиге
«Лейпциг» на выезде победил «Хайденхайм» в матче 30-го тура немецкой бундеслиги — 2:1.
Победу гостям принесли голы Беньямина Шешко (42-я минута) и Лои Опенда (85-я). Единственный гол хозяев на 69-й минуте забил Никола Доведан.
«Лейпциг» (59 очков) занимает четвертое место в бундеслиге. «Хайденхайм» (34) остается десятым в турнирной таблице.
В параллельных матчах «Вольфсбург» обыграл «Бохум» (1:0), «Кельн» уступил «Дармштадту» (0:2), а «Хоффенхайм» в концовке вырвал победу над гладбахской «Боруссией» — 4:3.
Источник: Таблица бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|29
|25
|4
|0
|74-19
|79
|
2
|Бавария
|29
|20
|3
|6
|82-36
|63
|
3
|Штутгарт
|29
|20
|3
|6
|67-34
|63
|
4
|РБ Лейпциг
|30
|18
|5
|7
|69-34
|59
|
5
|Боруссия Д
|29
|16
|8
|5
|57-34
|56
|
6
|Айнтрахт Ф
|30
|11
|12
|7
|46-40
|45
|
7
|Аугсбург
|30
|10
|9
|11
|48-49
|39
|
8
|Хоффенхайм
|30
|11
|6
|13
|53-60
|39
|
9
|Фрайбург
|29
|11
|6
|12
|41-52
|39
|
10
|Хайденхайм
|30
|8
|10
|12
|43-52
|34
|
11
|Боруссия М
|30
|7
|10
|13
|53-60
|31
|
12
|Вердер
|29
|8
|7
|14
|36-49
|31
|
13
|Вольфсбург
|30
|8
|7
|15
|35-50
|31
|
14
|Унион Б
|29
|8
|5
|16
|25-45
|29
|
15
|Бохум
|30
|5
|12
|13
|34-60
|27
|
16
|Майнц
|29
|5
|11
|13
|30-47
|26
|
17
|Кельн
|30
|4
|10
|16
|23-53
|22
|
18
|Дармштадт
|30
|3
|8
|19
|30-72
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.04
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Аугсбург
|3 : 1
|20.04
|16:30
|
Кельн – Дармштадт
|0 : 2
|20.04
|16:30
|
Хайденхайм – РБ Лейпциг
|1 : 2
|20.04
|16:30
|
Хоффенхайм – Боруссия М
|4 : 3
|20.04
|16:30
|
Вольфсбург – Бохум
|1 : 0
|20.04
|19:30
|
Унион Б – Бавария
|- : -
|21.04
|16:30
|
Вердер – Штутгарт
|- : -
|21.04
|18:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|21.04
|20:30
|
Фрайбург – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|32
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|25
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|23
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|12
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|24
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|22
|2
|6
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|26
|1
|1
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