«Барселона» хочет приобрести полузащитника «Лейпцига» Ольмо

Полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо может вернуться в «Барселону», сообщает журналист Mundo Deportivo Фернандо Поло.

По информации источника, испанский хавбек лично заинтересован в переходе в каталонский клуб.

Ольмо является воспитанником «Барселоны». В текущем сезоне 25-летний полузащитник сыграл 22 матча, в которых забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро. Контракт игрока с немецким клубом рассчитан до конца июня 2027 года.