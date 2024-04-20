Маттеус хочет видеть Эмери главным тренером «Баварии»
Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус прокомментировал новость о том, что Унаи Эмери может стать главным тренером мюнхенского клуба.
Ранее сообщалось, что немецкая команда рассматривает кандидатуру испанского специалиста, в данный момент возглавляющего «Астон Виллу».
«Он отлично проделывает свою работу. У него большой опыт, в том числе международный, и он выигрывал титулы — например, в «Севилье». Эмери привнес бы новые веяния, он стал бы новым лицом в бундеслиге, и это хорошо подошло бы «Баварии», — приводит слова Маттеуса Sky Sport.
В нынешнем сезоне «Астон Вилла» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка в 33 матчах. При этом команда вышла в полуфинал Лиги конференций, где сыграет с «Олимпиакосом».
В феврале этого года «Бавария» объявила об уходе главного тренера Томаса Тухеля из клуба ближайшим летом.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|29
|25
|4
|0
|74-19
|79
|
2
|Бавария
|29
|20
|3
|6
|82-36
|63
|
3
|Штутгарт
|29
|20
|3
|6
|67-34
|63
|
4
|РБ Лейпциг
|30
|18
|5
|7
|69-34
|59
|
5
|Боруссия Д
|29
|16
|8
|5
|57-34
|56
|
6
|Айнтрахт Ф
|30
|11
|12
|7
|46-40
|45
|
7
|Аугсбург
|30
|10
|9
|11
|48-49
|39
|
8
|Хоффенхайм
|30
|11
|6
|13
|53-60
|39
|
9
|Фрайбург
|29
|11
|6
|12
|41-52
|39
|
10
|Хайденхайм
|30
|8
|10
|12
|43-52
|34
|
11
|Боруссия М
|30
|7
|10
|13
|53-60
|31
|
12
|Вердер
|29
|8
|7
|14
|36-49
|31
|
13
|Вольфсбург
|30
|8
|7
|15
|35-50
|31
|
14
|Унион Б
|29
|8
|5
|16
|25-45
|29
|
15
|Бохум
|30
|5
|12
|13
|34-60
|27
|
16
|Майнц
|29
|5
|11
|13
|30-47
|26
|
17
|Кельн
|30
|4
|10
|16
|23-53
|22
|
18
|Дармштадт
|30
|3
|8
|19
|30-72
|17
|19.04
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Аугсбург
|3 : 1
|20.04
|16:30
|
Кельн – Дармштадт
|0 : 2
|20.04
|16:30
|
Хайденхайм – РБ Лейпциг
|1 : 2
|20.04
|16:30
|
Хоффенхайм – Боруссия М
|4 : 3
|20.04
|16:30
|
Вольфсбург – Бохум
|1 : 0
|20.04
|19:30
|
Унион Б – Бавария
|- : -
|21.04
|16:30
|
Вердер – Штутгарт
|- : -
|21.04
|18:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|21.04
|20:30
|
Фрайбург – Майнц
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|32
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|25
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|23
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|12
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|24
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|22
|2
|6
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|26
|1
|1