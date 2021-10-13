Хуммельс предупредил Холанна насчет ухода из «Боруссии»: «Трава в другом месте необязательно зеленее»

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс предостерег своего одноклубника Эрлина Холанна насчет возможного ухода из команды.

«Я полностью пойму Эрлина, если он захочет остаться. В Дортмунде здорово, он знает, что у него есть и будет в «Боруссии». Я не теряю надежды на то, что Холанн останется с нами надолго. Трава в другом месте необязательно зеленее. Всегда нужно помнить об этом», — приводит Goal со ссылкой на Bild слова Хуммельса.

В сезоне-2021/22 Холанн провел 8 матчей за «Боруссию», на его счету 11 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего норвежца в 150 миллионов евро. Ранее сообщалось, что форвардом интересуются «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси».