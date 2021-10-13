Агент Нюбеля: «Если «Бавария» продлит контракт с Нойером, то Александр выберет другой путь»

Агент вратаря «Баварии» Александра Нюбеля Штефан Бакс заявил, что голкипер может покинуть клуб в случае, если мюнхенцы продлят контракт с Мануэлем Нойером.

«Александр — исключительный вратарь, сейчас он первый номер «Монако», с каждым днем становится все лучше и лучше. Нойер — один из лучших вратарей в истории. Если Мануэль продлит контракт и продолжит быть неприкосновенным до 37 лет, то мы найдем решение. В таком случае Нюбель пойдет по другому пути. Это не проблема», — приводит Sport1 слова Бакса.

Нюбель перешел в «Баварию» летом 2020 года на правах свободного агента. Летом 2021 года 25-летний немец отправился в двухгодичную аренду в «Монако». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Нюбеля в 6 миллионов евро. Контракт Мануэля Нойера с «Баварией» действует до конца июня 2023 года.