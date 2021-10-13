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Агент Нюбеля: «Если «Бавария» продлит контракт с Нойером, то Александр выберет другой путь»

Агент Нюбеля намекнул на уход вратаря из «Баварии» в случае, если клуб продлит контракт с Нойером
10:48
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Агент вратаря «Баварии» Александра Нюбеля Штефан Бакс заявил, что голкипер может покинуть клуб в случае, если мюнхенцы продлят контракт с Мануэлем Нойером.

«Александр — исключительный вратарь, сейчас он первый номер «Монако», с каждым днем становится все лучше и лучше. Нойер — один из лучших вратарей в истории. Если Мануэль продлит контракт и продолжит быть неприкосновенным до 37 лет, то мы найдем решение. В таком случае Нюбель пойдет по другому пути. Это не проблема», — приводит Sport1 слова Бакса.

Нюбель перешел в «Баварию» летом 2020 года на правах свободного агента. Летом 2021 года 25-летний немец отправился в двухгодичную аренду в «Монако». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Нюбеля в 6 миллионов евро. Контракт Мануэля Нойера с «Баварией» действует до конца июня 2023 года.

Дополнительная информация:

https://www.sport1.de/news/fussball/bundesliga/2021/10/fc-bayern-berater-stefan-backs-uber-alexander-nubel-und-manuel-neuer?utm_source=sharing_platform&utm_medium=social&utm_campaign=sharing_app

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Иван Торопцев все материалы автора

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