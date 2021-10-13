Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

Нойер ведет переговоры о продлении контракта с «Баварией»

13 октября, 16:22
Мануэль Нойер. Фото Instagram
Мануэль Нойер. Фото Instagram
Теги:

Голкипер и капитан «Баварии» Мануэль Нойер ведет переговоры с клубом о продлении контракта, сообщает Sport1.

Действующее соглашение футболиста с мюнхенским клубом рассчитано до июня 2023 года. Немец хочет завершить карьеру в стане «Баварии».

В текущем сезоне 35-летний голкипер сыграл 10 матчей во всех турнирах, 4 раза сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Творог: польза и вред для организма. Комментирует эксперт
0