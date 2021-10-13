Нойер ведет переговоры о продлении контракта с «Баварией»

Голкипер и капитан «Баварии» Мануэль Нойер ведет переговоры с клубом о продлении контракта, сообщает Sport1.

Действующее соглашение футболиста с мюнхенским клубом рассчитано до июня 2023 года. Немец хочет завершить карьеру в стане «Баварии».

В текущем сезоне 35-летний голкипер сыграл 10 матчей во всех турнирах, 4 раза сохранив свои ворота в неприкосновенности.