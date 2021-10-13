Нойер ведет переговоры о продлении контракта с «Баварией»
13 октября, 16:22
Голкипер и капитан «Баварии» Мануэль Нойер ведет переговоры с клубом о продлении контракта, сообщает Sport1.
Действующее соглашение футболиста с мюнхенским клубом рассчитано до июня 2023 года. Немец хочет завершить карьеру в стане «Баварии».
В текущем сезоне 35-летний голкипер сыграл 10 матчей во всех турнирах, 4 раза сохранив свои ворота в неприкосновенности.
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