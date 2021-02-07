«Хоффенхайм» проиграл «Айнтрахту»
«Хоффенхайм» принимал «Айнтрахт» в матче 20-го тура чемпионата Германии. Гости взяли верх со счетом 3:1.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
20-й тур
«Хоффенхайм» — «Айнтрахт Ф» — 1:3 (0:1)
Голы: Костич, 15 (0:1). Бебу, 47 (1:1). Н`Дика, 62 (1:2). Андре Силва, 64 (1:3).
«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Пош (Даббур, 83), Ричардс, Руди, Самассеку (Гриллич, 70), Гачинович (Кадержабек, 46), Баумгартнер (Бебу, 46), Йон, Крамарич, Бельфодиль.
«Айнтрахт Ф»: Трапп, Хасебе (Роде, 73), Хинтереггер, Дурм (Туре, 84), Н`Дика, Тута, Костич, Соу, Камада (Цубер, 84), Юнес (Йович, 73), Андре Силва (Ильзанкер, 89).
Предупреждения: Хинтереггер, 43. Юнес, 56. Тута, 88.
Судья: Зиберт (Германия).
7 февраля. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/
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