Дортмундская «Боруссия» не продаст Холанна в случае непопадания в Лигу чемпионов

Дортмундская «Боруссия» в случае непопадания в Лигу чемпионов не будет продавать нападающего Эрлина Холанна, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.

По данным издания, если немецкий клуб не сможет пробиться в Лигу чемпионов, ему придется продать нескольких игроков. Дортмундцы готовы расстаться с Джейдоном Санчо и еще некоторыми игроками. «Боруссии» необходимо продать футболистов из-за финансовых проблем, возникших на фоне пандемии коронавируса. Отмечается, что Холанна точно не будет в списке игроков на продажу.

5 февраля сообщалось, что футболистом интересуется «Манчестер Сити». Холанн перешел в «Боруссию» за 20 миллионов евро. В этом сезоне норвежский форвард забил 22 мяча и отдал 3 голевые передачи в 21 матче. Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро. После 20 туров бундеслиги «Боруссия» занимает 6-е место, набрав 32 балла.