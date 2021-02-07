Матч 20-го тура чемпионата Германии между «Арминией» и «Вердером» был перенесен из-за непогоды, информирует официальный сайт бундеслиги.

Игра должна была пройти в Билефельде в воскресенье, 7 февраля, но из-за сильного снегопада и мороза было принято решение перенести встречу на неопределенный срок.

?Bielefeld, Germany

? 10:21 Uhr



?? So schaut es aktuell aus. Es wird alles unternommen, um das Spiel m?glich zu machen. #Werder | #dscsvw pic.twitter.com/k5RmeXlQ0Q — SV Werder Bremen (@werderbremen) February 7, 2021

Новая дата проведения матча будет объявлена в ближайшее время.