Матч чемпионата Германии «Арминия» — «Вердер» перенесен из-за плохой погоды
20:18
Матч 20-го тура чемпионата Германии между «Арминией» и «Вердером» был перенесен из-за непогоды, информирует официальный сайт бундеслиги.
Игра должна была пройти в Билефельде в воскресенье, 7 февраля, но из-за сильного снегопада и мороза было принято решение перенести встречу на неопределенный срок.
Новая дата проведения матча будет объявлена в ближайшее время.
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