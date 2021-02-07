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Матч чемпионата Германии «Арминия» — «Вердер» перенесен из-за плохой погоды

20:18
Снегопад в Билефельде. Фото ФК «Вердер».
Снегопад в Билефельде. Фото ФК «Вердер».
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Матч 20-го тура чемпионата Германии между «Арминией» и «Вердером» был перенесен из-за непогоды, информирует официальный сайт бундеслиги.

Игра должна была пройти в Билефельде в воскресенье, 7 февраля, но из-за сильного снегопада и мороза было принято решение перенести встречу на неопределенный срок.

Новая дата проведения матча будет объявлена в ближайшее время.

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