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Сегодня, 20:24

«Аугсбург» разгромил «Хайденхайм», проигрывая 0:2 по ходу встречи

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Аугсбург» на выезде одержал волевую победу над «Хайденхаймом» в матче 8-го тура немецкой бундеслиги — 5:2.

Гости пропустили дважды за 2 минуты в первом тайме — на 17-й минуте счет открыл Тим Кляйндинст, а сразу после него отличился Ян-Никлас Бесте.

Разгромную победу «Аугсбургу» принесли голы Филиппа Тица (29-я минута), Мадса Педерсена (41-я) Эрмедина Демировича (42-я), Феликса Удуохая (64-я) и Эльвиса Реджчебая, который реализовал пенальти на 87-й минуте.

«Аугсбург» с 8 очками вышел на десятое место в бундеслиге. «Хайденхайм» (7 очков) опустился на 11-ю строчку в турнирной таблице.

Германия. Бундеслига 1. 8-й тур
22 окт, 18:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
2:5
Аугсбург

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2023-2024/
Футбол
ФК Аугсбург
0
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«Кельн» одержал первую победу в текущем сезоне бундеслиги, обыграв менхенгладбахскую «Боруссию»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 8 7 1 0 25-7 22
2
 Штутгарт 8 7 0 1 25-8 21
3
 Бавария 8 6 2 0 26-7 20
4
 Боруссия Д 8 6 2 0 17-8 20
5
 РБ Лейпциг 8 5 2 1 19-7 17
6
 Хоффенхайм 8 5 0 3 17-14 15
7
 Айнтрахт Ф 8 3 4 1 9-6 13
8
 Фрайбург 8 4 1 3 9-14 13
9
 Вольфсбург 8 4 0 4 11-11 12
10
 Аугсбург 8 2 2 4 15-19 8
11
 Хайденхайм 8 2 1 5 12-20 7
12
 Дармштадт 8 2 1 5 13-22 7
13
 Боруссия М 8 1 3 4 14-19 6
14
 Вердер 8 2 0 6 12-18 6
15
 Унион Б 8 2 0 6 11-17 6
16
 Кельн 8 1 1 6 7-15 4
17
 Бохум 8 0 4 4 6-21 4
18
 Майнц 8 0 2 6 7-22 2
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20.10 21:30
Боруссия Д – Вердер
 1 : 0
21.10 16:30
Дармштадт – РБ Лейпциг
 1 : 3
21.10 16:30
Фрайбург – Бохум
 2 : 1
21.10 16:30
Хоффенхайм – Айнтрахт Ф
 1 : 3
21.10 16:30
Унион Б – Штутгарт
 0 : 3
21.10 16:30
Вольфсбург – Байер
 1 : 2
21.10 19:30
Майнц – Бавария
 1 : 3
22.10 16:30
Кельн – Боруссия М
 3 : 1
22.10 18:30
Хайденхайм – Аугсбург
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Боруссия М

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