«Аугсбург» разгромил «Хайденхайм», проигрывая 0:2 по ходу встречи

«Аугсбург» на выезде одержал волевую победу над «Хайденхаймом» в матче 8-го тура немецкой бундеслиги — 5:2.

Гости пропустили дважды за 2 минуты в первом тайме — на 17-й минуте счет открыл Тим Кляйндинст, а сразу после него отличился Ян-Никлас Бесте.

Разгромную победу «Аугсбургу» принесли голы Филиппа Тица (29-я минута), Мадса Педерсена (41-я) Эрмедина Демировича (42-я), Феликса Удуохая (64-я) и Эльвиса Реджчебая, который реализовал пенальти на 87-й минуте.

«Аугсбург» с 8 очками вышел на десятое место в бундеслиге. «Хайденхайм» (7 очков) опустился на 11-ю строчку в турнирной таблице.