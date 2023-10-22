«Аугсбург» разгромил «Хайденхайм», проигрывая 0:2 по ходу встречи
«Аугсбург» на выезде одержал волевую победу над «Хайденхаймом» в матче 8-го тура немецкой бундеслиги — 5:2.
Гости пропустили дважды за 2 минуты в первом тайме — на 17-й минуте счет открыл Тим Кляйндинст, а сразу после него отличился Ян-Никлас Бесте.
Разгромную победу «Аугсбургу» принесли голы Филиппа Тица (29-я минута), Мадса Педерсена (41-я) Эрмедина Демировича (42-я), Феликса Удуохая (64-я) и Эльвиса Реджчебая, который реализовал пенальти на 87-й минуте.
«Аугсбург» с 8 очками вышел на десятое место в бундеслиге. «Хайденхайм» (7 очков) опустился на 11-ю строчку в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|8
|7
|1
|0
|25-7
|22
|
2
|Штутгарт
|8
|7
|0
|1
|25-8
|21
|
3
|Бавария
|8
|6
|2
|0
|26-7
|20
|
4
|Боруссия Д
|8
|6
|2
|0
|17-8
|20
|
5
|РБ Лейпциг
|8
|5
|2
|1
|19-7
|17
|
6
|Хоффенхайм
|8
|5
|0
|3
|17-14
|15
|
7
|Айнтрахт Ф
|8
|3
|4
|1
|9-6
|13
|
8
|Фрайбург
|8
|4
|1
|3
|9-14
|13
|
9
|Вольфсбург
|8
|4
|0
|4
|11-11
|12
|
10
|Аугсбург
|8
|2
|2
|4
|15-19
|8
|
11
|Хайденхайм
|8
|2
|1
|5
|12-20
|7
|
12
|Дармштадт
|8
|2
|1
|5
|13-22
|7
|
13
|Боруссия М
|8
|1
|3
|4
|14-19
|6
|
14
|Вердер
|8
|2
|0
|6
|12-18
|6
|
15
|Унион Б
|8
|2
|0
|6
|11-17
|6
|
16
|Кельн
|8
|1
|1
|6
|7-15
|4
|
17
|Бохум
|8
|0
|4
|4
|6-21
|4
|
18
|Майнц
|8
|0
|2
|6
|7-22
|2
|20.10
|21:30
|
Боруссия Д – Вердер
|1 : 0
|21.10
|16:30
|
Дармштадт – РБ Лейпциг
|1 : 3
|21.10
|16:30
|
Фрайбург – Бохум
|2 : 1
|21.10
|16:30
|
Хоффенхайм – Айнтрахт Ф
|1 : 3
|21.10
|16:30
|
Унион Б – Штутгарт
|0 : 3
|21.10
|16:30
|
Вольфсбург – Байер
|1 : 2
|21.10
|19:30
|
Майнц – Бавария
|1 : 3
|22.10
|16:30
|
Кельн – Боруссия М
|3 : 1
|22.10
|18:30
|
Хайденхайм – Аугсбург
|2 : 5
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|14
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|9
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|7
|П
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|5
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|4
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|7
|1
|2
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|3
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|4
|1
|1