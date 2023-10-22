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Сегодня, 18:34

«Кельн» одержал первую победу в текущем сезоне бундеслиги, обыграв менхенгладбахскую «Боруссию»

Ана Горшкова
Корреспондент
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кельн.
Фото Global Look Press

«Кельн» дома обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 8-го тура чемпионата Германии — 3:1.

Дубль за победителей оформил полузащитник Флориан Кайнц, который оба гола забил с пенальти (9-я и 76-я минуты). Еще днин гол на счету Лукаа Вальдшмидта (90+1-я). У гостей отличился Нико Эльведи (63-я).

С 72-й минуты «Боруссия» играла в меньшинстве. Красную карточку получил полузащитник Куадио Коне.

«Кельн» одержал первую победу в текущем сезоне бундеслиги. Команда набрала 4 очка и поднялась на 16-е место в турнирной таблице. «Боруссия» находится на 12-й строчке (6 очков).

Германия. Бундеслига 1. 8-й тур
22 окт, 16:30. Rhein-Energie-Stadion (Кельн)
Кельн
3:1
Боруссия М
Источник: Турнирная таблица бундеслиги
Футбол
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Кельн
2
1
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 8 7 1 0 25-7 22
2
 Штутгарт 8 7 0 1 25-8 21
3
 Бавария 8 6 2 0 26-7 20
4
 Боруссия Д 8 6 2 0 17-8 20
5
 РБ Лейпциг 8 5 2 1 19-7 17
6
 Хоффенхайм 8 5 0 3 17-14 15
7
 Айнтрахт Ф 8 3 4 1 9-6 13
8
 Фрайбург 8 4 1 3 9-14 13
9
 Вольфсбург 8 4 0 4 11-11 12
10
 Хайденхайм 7 2 1 4 10-15 7
11
 Дармштадт 8 2 1 5 13-22 7
12
 Боруссия М 8 1 3 4 14-19 6
13
 Вердер 8 2 0 6 12-18 6
14
 Унион Б 8 2 0 6 11-17 6
15
 Аугсбург 7 1 2 4 10-17 5
16
 Кельн 8 1 1 6 7-15 4
17
 Бохум 8 0 4 4 6-21 4
18
 Майнц 8 0 2 6 7-22 2
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Боруссия Д – Вердер
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Дармштадт – РБ Лейпциг
 1 : 3
21.10 16:30
Фрайбург – Бохум
 2 : 1
21.10 16:30
Хоффенхайм – Айнтрахт Ф
 1 : 3
21.10 16:30
Унион Б – Штутгарт
 0 : 3
21.10 16:30
Вольфсбург – Байер
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21.10 19:30
Майнц – Бавария
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Винченцо Грифо

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Дармштадт

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