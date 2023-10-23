Маттеус не понимает, зачем Сане менять «Баварию» на другой клуб
Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением о возможном уходе вингера Лероя Сане из мюнхенского клуба.
Сообщалось, что 27-летним игроком интересуется «Ливерпуль».
«Сейчас он играет в одном из величайших клубов мира, и если он чувствует себя удовлетворенным, то зачем уходить?» — цитирует Маттеуса Sport.es.
В этом сезоне Сане провел за «Баварию» 12 матчей, забив семь голов и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стлимость игрока сборной Германии в 75 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|8
|7
|1
|0
|25-7
|22
|
2
|Штутгарт
|8
|7
|0
|1
|25-8
|21
|
3
|Бавария
|8
|6
|2
|0
|26-7
|20
|
4
|Боруссия Д
|8
|6
|2
|0
|17-8
|20
|
5
|РБ Лейпциг
|8
|5
|2
|1
|19-7
|17
|
6
|Хоффенхайм
|8
|5
|0
|3
|17-14
|15
|
7
|Айнтрахт Ф
|8
|3
|4
|1
|9-6
|13
|
8
|Фрайбург
|8
|4
|1
|3
|9-14
|13
|
9
|Вольфсбург
|8
|4
|0
|4
|11-11
|12
|
10
|Аугсбург
|8
|2
|2
|4
|15-19
|8
|
11
|Хайденхайм
|8
|2
|1
|5
|12-20
|7
|
12
|Дармштадт
|8
|2
|1
|5
|13-22
|7
|
13
|Боруссия М
|8
|1
|3
|4
|14-19
|6
|
14
|Вердер
|8
|2
|0
|6
|12-18
|6
|
15
|Унион Б
|8
|2
|0
|6
|11-17
|6
|
16
|Кельн
|8
|1
|1
|6
|7-15
|4
|
17
|Бохум
|8
|0
|4
|4
|6-21
|4
|
18
|Майнц
|8
|0
|2
|6
|7-22
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.10
|21:30
|
Боруссия Д – Вердер
|1 : 0
|21.10
|16:30
|
Дармштадт – РБ Лейпциг
|1 : 3
|21.10
|16:30
|
Фрайбург – Бохум
|2 : 1
|21.10
|16:30
|
Хоффенхайм – Айнтрахт Ф
|1 : 3
|21.10
|16:30
|
Унион Б – Штутгарт
|0 : 3
|21.10
|16:30
|
Вольфсбург – Байер
|1 : 2
|21.10
|19:30
|
Майнц – Бавария
|1 : 3
|22.10
|16:30
|
Кельн – Боруссия М
|3 : 1
|22.10
|18:30
|
Хайденхайм – Аугсбург
|2 : 5
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|14
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|9
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|7
|П
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|5
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|4
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|7
|1
|2
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|3
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|4
|1
|1
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