Хавбек «Баварии» Мусиала выбыл на три недели из-за травмы

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала из-за травмы пропустит до трех недель, сообщает Bild. 20-летний футболист получил растяжение мышц левого подколенного сухожилия на тренировке.

По данным источника, хавбек успеет восстановиться к сентябрьским матчам сборной Германии. Скорее всего, футболист вернется в строй по окончании перерыва на международные матчи.

В этом сезоне он провел 1 матч чемпионата Германии.