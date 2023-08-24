Селюк считает, что иранцу Азмуну не нашлось бы места среди бразильцев в «Зените»
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мыслями о возможном трансфере Сердара Азмуна из «Байера» в «Рому».
«Азмун — хороший футболист. Его проблема в том, что он немножко ленивый, не особо любит работать. Возможно, из-за этого в Германии он и не играл. Тяжело сказать, что он не хотел. Я уверен, что он хотел играть, как-то старался. Но когда человек внутри с ленцой, ближе к 30 годам это исправить сложно. В Италии тоже нужно работать и много работать. Будем надеяться, что все же у него получится», — приводит «Спорт День за Днем» слова Селюка.
Также он прокомментировал информацию о том, что футболистом интересовался «Зенит».
«Азмун, безусловно, знаковый футболист для российского чемпионата. Но «Зенит» же копирует модель «Шахтера» 15-летней давности. Бразильцы не особо воспримут иранца. К сожалению, чересчур огромное влияние на игру «Зенита» оказывают бразильцы. И иранцу бы там места не нашлось», — добавил агент.
Азмун выступал за «Зенит» с января 2019 по январь 2022 года, после чего перешел в «Байер». В минувшем сезоне 28-летний нападающий провел 33 матча за команду из Леверкузена, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами.
В июле стало известно, что иранский футболист получил мышечную травму на сборах «Байера» и выбыл на 6-8 недель.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
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2
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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3
|Штутгарт
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
4
|Айнтрахт Ф
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
5
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Байер
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Унион Б
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
8
|Вольфсбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
9
|Боруссия М
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|
10
|Аугсбург
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|
11
|РБ Лейпциг
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
12
|Майнц
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
13
|Хайденхайм
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
14
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
15
|Вердер
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|
16
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|
17
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Кельн
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|25.08
|21:30
|
РБ Лейпциг – Штутгарт
|- : -
|26.08
|16:30
|
Бохум – Боруссия Д
|- : -
|26.08
|16:30
|
Дармштадт – Унион Б
|- : -
|26.08
|16:30
|
Кельн – Вольфсбург
|- : -
|26.08
|16:30
|
Фрайбург – Вердер
|- : -
|26.08
|16:30
|
Хайденхайм – Хоффенхайм
|- : -
|26.08
|19:30
|
Боруссия М – Байер
|- : -
|27.08
|16:30
|
Майнц – Айнтрахт Ф
|- : -
|27.08
|18:30
|
Бавария – Аугсбург
|- : -
|Г
|
|
Кевин Беренс
Унион Б
|3
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|2
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|2
|П
|
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Альфонсо Дэйвис
Бавария
|2
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|2
|
|
Паскаль Штенцель
Штутгарт
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кристофер Антви-Аджей
Бохум
|1
|0
|1
|
|
Леандру Баррейру
Майнц
|1
|0
|1
|
|
Кевин Беренс
Унион Б
|1
|0
|1