Хавбек «Баварии» Мусиала сдал положительный тест на коронавирус
Полузащитника «Баварии» Джамал Мусиала заразился коронавирусо, сообщает пресс-служба клуба. Футбоист уже изолирован от команды.
Пока не известно, сколько Мусиала пропустит. Его состояние на данный момент хорошее.
На прошлой неделе положительные тесты также сдали Йозуа Киммих и Томас Мюллер. Игроки пропустили матч против дортмундской «Боруссии».
В этом сезоне бундеслиши Мусиала забил пять мячей при четырех результативных передачах в восьми играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Унион Б
|9
|6
|2
|1
|16-6
|20
|
2
|Фрайбург
|9
|5
|3
|1
|14-8
|18
|
3
|Бавария
|9
|4
|4
|1
|25-8
|16
|
4
|Боруссия Д
|9
|5
|1
|3
|13-12
|16
|
5
|Вердер
|9
|4
|3
|2
|20-14
|15
|
6
|Боруссия М
|9
|4
|3
|2
|16-12
|15
|
7
|Айнтрахт Ф
|9
|4
|2
|3
|16-16
|14
|
8
|Хоффенхайм
|9
|4
|2
|3
|14-10
|14
|
9
|Кельн
|9
|3
|4
|2
|16-15
|13
|
10
|Аугсбург
|9
|4
|1
|4
|9-13
|13
|
11
|РБ Лейпциг
|9
|3
|3
|3
|14-13
|12
|
12
|Майнц
|9
|3
|3
|3
|9-13
|12
|
13
|Вольфсбург
|9
|2
|3
|4
|9-15
|9
|
14
|Байер
|9
|2
|2
|5
|13-16
|8
|
15
|Герта
|9
|1
|5
|3
|10-12
|8
|
16
|Шальке
|9
|1
|3
|5
|10-21
|6
|
17
|Штутгарт
|9
|0
|5
|4
|9-14
|5
|
18
|Бохум
|9
|1
|1
|7
|8-23
|4
Результаты / календарь
1 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.10
|21:30
|
Шальке – Хоффенхайм
|- : -
|15.10
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Байер
|- : -
|15.10
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|15.10
|16:30
|
Вердер – Майнц
|- : -
|15.10
|16:30
|
Вольфсбург – Боруссия М
|- : -
|15.10
|19:30
|
РБ Лейпциг – Герта
|- : -
|16.10
|16:30
|
Кельн – Аугсбург
|- : -
|16.10
|18:30
|
Унион Б – Боруссия Д
|- : -
|16.10
|20:30
|
Бавария – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|8
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|7
|
|
Шеральдо Беккер
Унион Б
|6
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|5
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|4
|
|
Флориан Кайнц
Кельн
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|7
|1
|1
|
|
Александр Хак
Майнц
|7
|1
|1
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|5
|1
|0
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