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11 октября, 09:30

Хаби Алонсо рассказал о своем отношении к сравнениям

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Новый главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал, как относится к сравнениям. Он признался, что это его не волнует.

«Я четко понимаю, что каждый должен быть самим собой. Мне повезло, что вокруг есть очень хорошие люди, которые мне помогли, но каждый должен быть индивидуальностью», — заявил чемпион мира и Европы в интервью AS.

Экс-игрок «Реала», «Баварии» и «Ливерпуля» возглавил «Байер» на прошлой неделе. Клуб выиграв в дебютном поединке у «Шальке» со счетом 4:0.

ФК Байер
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И В Н П +/- О
1
 Унион Б 9 6 2 1 16-6 20
2
 Фрайбург 9 5 3 1 14-8 18
3
 Бавария 9 4 4 1 25-8 16
4
 Боруссия Д 9 5 1 3 13-12 16
5
 Вердер 9 4 3 2 20-14 15
6
 Боруссия М 9 4 3 2 16-12 15
7
 Айнтрахт Ф 9 4 2 3 16-16 14
8
 Хоффенхайм 9 4 2 3 14-10 14
9
 Кельн 9 3 4 2 16-15 13
10
 Аугсбург 9 4 1 4 9-13 13
11
 РБ Лейпциг 9 3 3 3 14-13 12
12
 Майнц 9 3 3 3 9-13 12
13
 Вольфсбург 9 2 3 4 9-15 9
14
 Байер 9 2 2 5 13-16 8
15
 Герта 9 1 5 3 10-12 8
16
 Шальке 9 1 3 5 10-21 6
17
 Штутгарт 9 0 5 4 9-14 5
18
 Бохум 9 1 1 7 8-23 4
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
14.10 21:30
Шальке – Хоффенхайм
 - : -
15.10 16:30
Айнтрахт Ф – Байер
 - : -
15.10 16:30
Штутгарт – Бохум
 - : -
15.10 16:30
Вердер – Майнц
 - : -
15.10 16:30
Вольфсбург – Боруссия М
 - : -
15.10 19:30
РБ Лейпциг – Герта
 - : -
16.10 16:30
Кельн – Аугсбург
 - : -
16.10 18:30
Унион Б – Боруссия Д
 - : -
16.10 20:30
Бавария – Фрайбург
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 8
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 7
Шеральдо Беккер

Шеральдо Беккер

Унион Б

 6
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 5
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 4
Флориан Кайнц

Флориан Кайнц

Кельн

 4
И К Ж
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 7 1 1
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 7 1 1
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

 5 1 0
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