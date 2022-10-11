Хаби Алонсо рассказал о своем отношении к сравнениям
Новый главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал, как относится к сравнениям. Он признался, что это его не волнует.
«Я четко понимаю, что каждый должен быть самим собой. Мне повезло, что вокруг есть очень хорошие люди, которые мне помогли, но каждый должен быть индивидуальностью», — заявил чемпион мира и Европы в интервью AS.
Экс-игрок «Реала», «Баварии» и «Ливерпуля» возглавил «Байер» на прошлой неделе. Клуб выиграв в дебютном поединке у «Шальке» со счетом 4:0.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Унион Б
|9
|6
|2
|1
|16-6
|20
|
2
|Фрайбург
|9
|5
|3
|1
|14-8
|18
|
3
|Бавария
|9
|4
|4
|1
|25-8
|16
|
4
|Боруссия Д
|9
|5
|1
|3
|13-12
|16
|
5
|Вердер
|9
|4
|3
|2
|20-14
|15
|
6
|Боруссия М
|9
|4
|3
|2
|16-12
|15
|
7
|Айнтрахт Ф
|9
|4
|2
|3
|16-16
|14
|
8
|Хоффенхайм
|9
|4
|2
|3
|14-10
|14
|
9
|Кельн
|9
|3
|4
|2
|16-15
|13
|
10
|Аугсбург
|9
|4
|1
|4
|9-13
|13
|
11
|РБ Лейпциг
|9
|3
|3
|3
|14-13
|12
|
12
|Майнц
|9
|3
|3
|3
|9-13
|12
|
13
|Вольфсбург
|9
|2
|3
|4
|9-15
|9
|
14
|Байер
|9
|2
|2
|5
|13-16
|8
|
15
|Герта
|9
|1
|5
|3
|10-12
|8
|
16
|Шальке
|9
|1
|3
|5
|10-21
|6
|
17
|Штутгарт
|9
|0
|5
|4
|9-14
|5
|
18
|Бохум
|9
|1
|1
|7
|8-23
|4
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.10
|21:30
|
Шальке – Хоффенхайм
|- : -
|15.10
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Байер
|- : -
|15.10
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|15.10
|16:30
|
Вердер – Майнц
|- : -
|15.10
|16:30
|
Вольфсбург – Боруссия М
|- : -
|15.10
|19:30
|
РБ Лейпциг – Герта
|- : -
|16.10
|16:30
|
Кельн – Аугсбург
|- : -
|16.10
|18:30
|
Унион Б – Боруссия Д
|- : -
|16.10
|20:30
|
Бавария – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|8
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|7
|
|
Шеральдо Беккер
Унион Б
|6
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|5
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|4
|
|
Флориан Кайнц
Кельн
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|7
|1
|1
|
|
Александр Хак
Майнц
|7
|1
|1
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|5
|1
|0
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