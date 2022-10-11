Президент «Баварии» Герберт Хайнер недоволен результатами в начале сезона
Президент «Баварии» Герберт Хайнер раскритиковал команду из-за неудачного старта сезона-2022/23.
«Бавария» должна быть более стабильной. Мы недостаточно хороши в этом. Из-за этого мы упустили много моментов, которые не должны были упускать. Это раздражает, и над этим нам нужно работать», — сказал Хайнер Blickpunkt Sport.
Он также подчеркнул, что в клубе доверяют главному тренеру Юлиану Нагельсману.
После 9 туров бундеслиги «Бавария» идет на 3-м месте в турнирной таблице, набрав 16 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Унион Б
|9
|6
|2
|1
|16-6
|20
|
2
|Фрайбург
|9
|5
|3
|1
|14-8
|18
|
3
|Бавария
|9
|4
|4
|1
|25-8
|16
|
4
|Боруссия Д
|9
|5
|1
|3
|13-12
|16
|
5
|Вердер
|9
|4
|3
|2
|20-14
|15
|
6
|Боруссия М
|9
|4
|3
|2
|16-12
|15
|
7
|Айнтрахт Ф
|9
|4
|2
|3
|16-16
|14
|
8
|Хоффенхайм
|9
|4
|2
|3
|14-10
|14
|
9
|Кельн
|9
|3
|4
|2
|16-15
|13
|
10
|Аугсбург
|9
|4
|1
|4
|9-13
|13
|
11
|РБ Лейпциг
|9
|3
|3
|3
|14-13
|12
|
12
|Майнц
|9
|3
|3
|3
|9-13
|12
|
13
|Вольфсбург
|9
|2
|3
|4
|9-15
|9
|
14
|Байер
|9
|2
|2
|5
|13-16
|8
|
15
|Герта
|9
|1
|5
|3
|10-12
|8
|
16
|Шальке
|9
|1
|3
|5
|10-21
|6
|
17
|Штутгарт
|9
|0
|5
|4
|9-14
|5
|
18
|Бохум
|9
|1
|1
|7
|8-23
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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7 тур
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9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.10
|21:30
|
Шальке – Хоффенхайм
|- : -
|15.10
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Байер
|- : -
|15.10
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|15.10
|16:30
|
Вердер – Майнц
|- : -
|15.10
|16:30
|
Вольфсбург – Боруссия М
|- : -
|15.10
|19:30
|
РБ Лейпциг – Герта
|- : -
|16.10
|16:30
|
Кельн – Аугсбург
|- : -
|16.10
|18:30
|
Унион Б – Боруссия Д
|- : -
|16.10
|20:30
|
Бавария – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|8
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|7
|
|
Шеральдо Беккер
Унион Б
|6
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|5
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|4
|
|
Флориан Кайнц
Кельн
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|7
|1
|1
|
|
Александр Хак
Майнц
|7
|1
|1
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|5
|1
|0
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