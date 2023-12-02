Кейн: «Лучшие защитники, против которых я играл — это Терри и Кьеллини»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн назвал сильнейших защитников, против которых ему приходилось играть.

«Лучшие защитники, против которых я играл — это Джон Терри и Джорджо Кьеллини. Джон был очень хитер и умен на поле, не зря считается одним из лучших на своей роли. То же самое я могу сказать о Кьеллини. Мы встречались как на клубном уровне, так и на уровне сборных, и он всегда здорово использовал свой корпус», — приводит слова Кейна Sportskeeda.

30-летний форвард летом 2023 года перешел из «Тоттенхэма» в «Баварию», подписав с немецким клубом контракт до июня 2027 года. Кейн в текущем сезоне сыграл за команду 18 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 7 результативных передач.