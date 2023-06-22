Гравенберх рассказал, по какой причине может покинуть «Баварию»

В летнее трансферное окно полузащитник Райан Гравенберх заявил о желании проявить себя в «Баварии», сообщает ESPN.

Футболист может покинуть команду, если будет получать недостаточно игрового времени. В футболисте заинтересованы ряд топ-клубов Европы.

Гравенберх перешел в «Баварию» из «Аякса» летом прошлого года. Он провел 27 матчей за клуб во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.