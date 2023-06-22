Дортмундская «Боруссия» интересуется хавбеком «Манчестер Юнайтед» Межбри

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ханнибал Межбри может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии», сообщает журналист Рич Фрей.

По информации источника, немецкая команда готова предложить 15 миллионов евро за игрока.

В сезоне-2022/23 Ханнибал выступал на правах аренды за «Бирмингем», который играет в Чемпионшипе.

Он провел 38 матчей, забил один гол и отдал пять результативных передач.