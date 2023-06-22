«Милан» близок к подписанию нападающего Тюрама

«Милан» близок к подписанию нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Франции Маркуса Тюрама, сообщает Sky Sport.

Также игроком интересуется «Лейпциг», сам игрок хотел бы попробовать себя в итальянском чемпионате.

Сообщается, что «Милан» предложил Тюраму оклад в размере около 5 миллионов евро в год. Также форвард получит более 10 миллионов евро в качестве подписного бонуса.

В сезоне-2022/23 Тюрам провел 32 матча за клуб, забил 16 мячей и отдал 7 результативных передач.