Главный тренер «Лейпцига» поделился мнением о возможном уходе Тимо Вернера

Главный тренер «Лейпцига» Марко Розе рассказал, что думает о возможном уходе из команды нападающего Тимо Вернера.

«Принцип игры — это самое главное. Каждый футболист должен принять конкуренцию за игровое время. Ему нужно решить, принимает он это или уходит», — цитирует тренера инсайдер Филипп Хинце в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне Вернер поучаствовал в 13 поединках, забив 2 гола и сделав 1 ассист. На игрока претендуют несколько клубов АПЛ.