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Сегодня, 11:45

Главный тренер «Лейпцига» поделился мнением о возможном уходе Тимо Вернера

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Лейпцига» Марко Розе рассказал, что думает о возможном уходе из команды нападающего Тимо Вернера.

«Принцип игры — это самое главное. Каждый футболист должен принять конкуренцию за игровое время. Ему нужно решить, принимает он это или уходит», — цитирует тренера инсайдер Филипп Хинце в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне Вернер поучаствовал в 13 поединках, забив 2 гола и сделав 1 ассист. На игрока претендуют несколько клубов АПЛ.

Тимо Вернер
ФК Лейпциг
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 Боруссия Д 13 7 4 2 26-20 25
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