Популярный немецкий блогер дебютировал за «Герту» в Кубке Германии
Немецкий блогер Надер Эль-Джиндауи дебютировал за «Герту» в Кубке Германии.
27-летний вингер вышел на замену на 80-й минуте в игре с «Гамбургом» в 1/8 финала. Берлинцы победили после серии пенальти — 4:3.
Эль-Джандауи ведет блог про быт и семью. На его соцсети подписано 1,7 миллиона человек.
До перехода во вторую команду «Герты» он выступал в региональных клубах Германии. В этом сезоне он провел 13 матчей за вторую команду берлинцев, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|13
|11
|2
|0
|38-11
|35
|
2
|Бавария
|12
|10
|2
|0
|43-9
|32
|
3
|Штутгарт
|13
|10
|0
|3
|33-15
|30
|
4
|РБ Лейпциг
|13
|8
|2
|3
|31-13
|26
|
5
|Боруссия Д
|13
|7
|4
|2
|26-20
|25
|
6
|Хоффенхайм
|13
|6
|2
|5
|25-23
|20
|
7
|Айнтрахт Ф
|13
|4
|6
|3
|19-15
|18
|
8
|Фрайбург
|13
|5
|3
|5
|16-23
|18
|
9
|Аугсбург
|13
|4
|5
|4
|23-25
|17
|
10
|Боруссия М
|13
|4
|4
|5
|27-28
|16
|
11
|Вольфсбург
|13
|5
|1
|7
|18-24
|16
|
12
|Бохум
|13
|2
|7
|4
|14-26
|13
|
13
|Вердер
|13
|3
|2
|8
|18-27
|11
|
14
|Хайденхайм
|13
|3
|2
|8
|18-28
|11
|
15
|Кельн
|13
|2
|3
|8
|10-24
|9
|
16
|Дармштадт
|13
|2
|3
|8
|15-34
|9
|
17
|Майнц
|13
|1
|5
|7
|12-26
|8
|
18
|Унион Б
|12
|2
|1
|9
|12-27
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|1.12
|22:30
|
Дармштадт – Кельн
|0 : 1
|2.12
|17:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|2 : 1
|2.12
|17:30
|
Бохум – Вольфсбург
|3 : 1
|2.12
|17:30
|
РБ Лейпциг – Хайденхайм
|2 : 1
|2.12
|20:30
|
Штутгарт – Вердер
|2 : 0
|3.12
|17:30
|
Майнц – Фрайбург
|0 : 1
|3.12
|19:30
|
Байер – Боруссия Д
|1 : 1
|3.12
|21:30
|
Аугсбург – Айнтрахт Ф
|2 : 1
|24.01
|22:30
|
Бавария – Унион Б
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|18
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|16
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|10
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|7
|
|
Лерой Сане
Бавария
|6
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|10
|2
|2
|
|
Фабиан Холланд
Дармштадт
|11
|1
|3
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|6
|1
|2
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