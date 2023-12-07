Популярный немецкий блогер дебютировал за «Герту» в Кубке Германии

Немецкий блогер Надер Эль-Джиндауи дебютировал за «Герту» в Кубке Германии.

27-летний вингер вышел на замену на 80-й минуте в игре с «Гамбургом» в 1/8 финала. Берлинцы победили после серии пенальти — 4:3.

Эль-Джандауи ведет блог про быт и семью. На его соцсети подписано 1,7 миллиона человек.

До перехода во вторую команду «Герты» он выступал в региональных клубах Германии. В этом сезоне он провел 13 матчей за вторую команду берлинцев, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.