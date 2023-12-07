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Популярный немецкий блогер дебютировал за «Герту» в Кубке Германии

Руслан Минаев
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Надер Эль-Джиндауи (слева).
Фото Reuters

Немецкий блогер Надер Эль-Джиндауи дебютировал за «Герту» в Кубке Германии.

27-летний вингер вышел на замену на 80-й минуте в игре с «Гамбургом» в 1/8 финала. Берлинцы победили после серии пенальти — 4:3.

Эль-Джандауи ведет блог про быт и семью. На его соцсети подписано 1,7 миллиона человек.

До перехода во вторую команду «Герты» он выступал в региональных клубах Германии. В этом сезоне он провел 13 матчей за вторую команду берлинцев, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Футбол
ФК Герта
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 Байер 13 11 2 0 38-11 35
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 Бавария 12 10 2 0 43-9 32
3
 Штутгарт 13 10 0 3 33-15 30
4
 РБ Лейпциг 13 8 2 3 31-13 26
5
 Боруссия Д 13 7 4 2 26-20 25
6
 Хоффенхайм 13 6 2 5 25-23 20
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 Айнтрахт Ф 13 4 6 3 19-15 18
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 Фрайбург 13 5 3 5 16-23 18
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 Дармштадт 13 2 3 8 15-34 9
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