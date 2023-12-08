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Сегодня, 14:14

Тухель прокомментировал переход Сарагосы в «Баварию»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о трансфере полузащитника «Гранады» Брайана Сарагосы.

«Бавария» объявила о переходе 22-летнего испанца в среду, 6 декабря. Он завершит сезон в «Гранаде» и присоединится к мюнхенцам летом 2024 года. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

«Мы подписали очень молодого и очень голодного игрока». Он хороший дриблер, очень силен в ситуациях один на один. Брайан также очень уверен в себе. Мы рады, что он присоединился к нам", — приводит слова Тухеля инсайдер Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Сарагоса провел 14 матчей за «Гранаду», забил 5 мячей и сделал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Футбол
ФК Бавария
ФК Гранада
Томас Тухель
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 13 11 2 0 38-11 35
2
 Бавария 12 10 2 0 43-9 32
3
 Штутгарт 13 10 0 3 33-15 30
4
 РБ Лейпциг 13 8 2 3 31-13 26
5
 Боруссия Д 13 7 4 2 26-20 25
6
 Хоффенхайм 13 6 2 5 25-23 20
7
 Айнтрахт Ф 13 4 6 3 19-15 18
8
 Фрайбург 13 5 3 5 16-23 18
9
 Аугсбург 13 4 5 4 23-25 17
10
 Боруссия М 13 4 4 5 27-28 16
11
 Вольфсбург 13 5 1 7 18-24 16
12
 Бохум 13 2 7 4 14-26 13
13
 Вердер 13 3 2 8 18-27 11
14
 Хайденхайм 13 3 2 8 18-28 11
15
 Кельн 13 2 3 8 10-24 9
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 Дармштадт 13 2 3 8 15-34 9
17
 Майнц 13 1 5 7 12-26 8
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Бохум – Вольфсбург
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РБ Лейпциг – Хайденхайм
 2 : 1
2.12 20:30
Штутгарт – Вердер
 2 : 0
3.12 17:30
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