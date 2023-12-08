Тухель прокомментировал переход Сарагосы в «Баварию»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о трансфере полузащитника «Гранады» Брайана Сарагосы.

«Бавария» объявила о переходе 22-летнего испанца в среду, 6 декабря. Он завершит сезон в «Гранаде» и присоединится к мюнхенцам летом 2024 года. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

«Мы подписали очень молодого и очень голодного игрока». Он хороший дриблер, очень силен в ситуациях один на один. Брайан также очень уверен в себе. Мы рады, что он присоединился к нам", — приводит слова Тухеля инсайдер Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Сарагоса провел 14 матчей за «Гранаду», забил 5 мячей и сделал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.