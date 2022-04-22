Розе: «Мы хотим помешать «Баварии» выиграть титул»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе высказался перед матчем 31-го тура чемпионата Германии против «Баварии».

«У нас есть импульс после победы над «Вольфсбургом», но «Бавария» — следующий вызов, другая команда, другое качество и выездная игра. Нам нужно показать смелое выступление. Мы хорошо играли в прошлую субботу, но нам нужно быть на еще более высоком уровне и играть последовательно в течение 90 минут. Мы хотим помешать им выиграть титул», — приводит слова Розе сайт Бундеслиги.

В текущем сезоне бундеслиги дортмундский клуб занимает второе место, с 63 очками после 30 матчей. «Бавария» лидирует с 72 очками.

Мюнхенцам, которые будут играть дома, достаточно не проиграть, чтобы обеспечить себе чемпионский титул.

Встреча состоится 23 апреля в 19.30 мск.