Горецка: «Матчи против «Боруссии» всегда особенные, потому что дортмундцы являются нашим главным соперником»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка поделился ожиданиями от матча 31-го тура бундеслиги с дортмундской «Боруссией».

«Матчи против «Боруссии» всегда особенные, потому что дортмундцы являются нашим главным соперником, — приводит слова Горецки официальный сайт бундеслиги. — Это всегда захватывающие встречи. Для меня эти игры — что-то из прошлого, может быть, даже больше. Это началось, когда я еще играл за «Бохум» и «Шальке».

Встреча состоится завтра, 23 апреля. Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и начнется в 19.30 по московскому времени.

После 30 туров бундеслиги «Бавария» набрала 72 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Боруссия» с 63 баллами располагается на второй позиции.