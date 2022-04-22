Горецка: «Матчи против «Боруссии» всегда особенные, потому что дортмундцы являются нашим главным соперником»
Полузащитник «Баварии» Леон Горецка поделился ожиданиями от матча 31-го тура бундеслиги с дортмундской «Боруссией».
«Матчи против «Боруссии» всегда особенные, потому что дортмундцы являются нашим главным соперником, — приводит слова Горецки официальный сайт бундеслиги. — Это всегда захватывающие встречи. Для меня эти игры — что-то из прошлого, может быть, даже больше. Это началось, когда я еще играл за «Бохум» и «Шальке».
Встреча состоится завтра, 23 апреля. Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и начнется в 19.30 по московскому времени.
После 30 туров бундеслиги «Бавария» набрала 72 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Боруссия» с 63 баллами располагается на второй позиции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|30
|23
|3
|4
|89-29
|72
|
2
|Боруссия Д
|30
|20
|3
|7
|76-43
|63
|
3
|РБ Лейпциг
|30
|16
|6
|8
|65-31
|54
|
4
|Байер
|30
|15
|7
|8
|68-43
|52
|
5
|Фрайбург
|30
|14
|9
|7
|49-34
|51
|
6
|Унион Б
|30
|13
|8
|9
|40-39
|47
|
7
|Кельн
|30
|12
|10
|8
|44-44
|46
|
8
|Хоффенхайм
|30
|13
|6
|11
|50-45
|45
|
9
|Майнц
|30
|11
|6
|13
|43-36
|39
|
10
|Айнтрахт Ф
|30
|10
|9
|11
|40-42
|39
|
11
|Боруссия М
|30
|10
|7
|13
|42-55
|37
|
12
|Бохум
|30
|10
|6
|14
|30-43
|36
|
13
|Вольфсбург
|30
|10
|4
|16
|34-51
|34
|
14
|Аугсбург
|30
|8
|8
|14
|34-47
|32
|
15
|Герта
|30
|8
|5
|17
|32-66
|29
|
16
|Штутгарт
|30
|6
|10
|14
|36-53
|28
|
17
|Арминия
|30
|5
|11
|14
|23-46
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|30
|3
|8
|19
|24-72
|17
|22.04
|21:30
|
Вольфсбург – Майнц
|- : -
|23.04
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
|- : -
|23.04
|16:30
|
Гр. Фюрт – Байер
|- : -
|23.04
|16:30
|
Кельн – Арминия
|- : -
|23.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Унион Б
|- : -
|23.04
|16:30
|
Фрайбург – Боруссия М
|- : -
|23.04
|19:30
|
Бавария – Боруссия Д
|- : -
|24.04
|16:30
|
Бохум – Аугсбург
|- : -
|24.04
|18:30
|
Герта – Штутгарт
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|32
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|18
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|26
|2
|3
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|25
|1
|6
|
|
Роберт Андрих
Байер
|23
|1
|5