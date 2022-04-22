Бундеслига: «Бавария» — «Боруссия», «Лейпциг» — «Унион» и другие матчи 33-го тура
«Бавария» сыграет против дортмундской «Борусии» в матче 33-го тура бундеслиги
33-й тур чемпионата Германии.
Все о событиях в немецкой бундеслиге можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата Германии — здесь
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|30
|23
|3
|4
|89-29
|72
|
2
|Боруссия Д
|30
|20
|3
|7
|76-43
|63
|
3
|РБ Лейпциг
|30
|16
|6
|8
|65-31
|54
|
4
|Байер
|30
|15
|7
|8
|68-43
|52
|
5
|Фрайбург
|30
|14
|9
|7
|49-34
|51
|
6
|Унион Б
|30
|13
|8
|9
|40-39
|47
|
7
|Кельн
|30
|12
|10
|8
|44-44
|46
|
8
|Хоффенхайм
|30
|13
|6
|11
|50-45
|45
|
9
|Майнц
|30
|11
|6
|13
|43-36
|39
|
10
|Айнтрахт Ф
|30
|10
|9
|11
|40-42
|39
|
11
|Боруссия М
|30
|10
|7
|13
|42-55
|37
|
12
|Бохум
|30
|10
|6
|14
|30-43
|36
|
13
|Вольфсбург
|30
|10
|4
|16
|34-51
|34
|
14
|Аугсбург
|30
|8
|8
|14
|34-47
|32
|
15
|Герта
|30
|8
|5
|17
|32-66
|29
|
16
|Штутгарт
|30
|6
|10
|14
|36-53
|28
|
17
|Арминия
|30
|5
|11
|14
|23-46
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|30
|3
|8
|19
|24-72
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.04
|21:30
|
Вольфсбург – Майнц
|- : -
|23.04
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
|- : -
|23.04
|16:30
|
Гр. Фюрт – Байер
|- : -
|23.04
|16:30
|
Кельн – Арминия
|- : -
|23.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Унион Б
|- : -
|23.04
|16:30
|
Фрайбург – Боруссия М
|- : -
|23.04
|19:30
|
Бавария – Боруссия Д
|- : -
|24.04
|16:30
|
Бохум – Аугсбург
|- : -
|24.04
|18:30
|
Герта – Штутгарт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|32
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|18
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|26
|2
|3
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|25
|1
|6
|
|
Роберт Андрих
Байер
|23
|1
|5
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