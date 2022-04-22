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Сегодня, 10:05

Бундеслига: «Бавария» — «Боруссия», «Лейпциг» — «Унион» и другие матчи 33-го тура

«Бавария» сыграет против дортмундской «Борусии» в матче 33-го тура бундеслиги
Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски.
Фото Global Look Press
33-й тур чемпионата Германии.
Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
22 апр, 21:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
Майнц
Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
23 апр, 16:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
23 апр, 16:30. Sportpark Ronhof Thomas Sommer (Фюрт)
Гройтер Фюрт
Байер
Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
23 апр, 16:30. Rhein-Energie-Stadion (Кельн)
Кельн
Арминия
Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
23 апр, 16:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Унион Б
Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
23 апр, 16:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
Боруссия М
Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
23 апр, 19:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Боруссия Д
Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
24 апр, 16:30. Rewirpower-Stadion (Бохум)
Бохум
Аугсбург
Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
24 апр, 18:30. Olympiastadion (Берлин)
Герта
Штутгарт

Все о событиях в немецкой бундеслиге можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата Германии — здесь

Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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В «Лейпциге» уверены, что Нкунку останется в команде
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 30 23 3 4 89-29 72
2
 Боруссия Д 30 20 3 7 76-43 63
3
 РБ Лейпциг 30 16 6 8 65-31 54
4
 Байер 30 15 7 8 68-43 52
5
 Фрайбург 30 14 9 7 49-34 51
6
 Унион Б 30 13 8 9 40-39 47
7
 Кельн 30 12 10 8 44-44 46
8
 Хоффенхайм 30 13 6 11 50-45 45
9
 Майнц 30 11 6 13 43-36 39
10
 Айнтрахт Ф 30 10 9 11 40-42 39
11
 Боруссия М 30 10 7 13 42-55 37
12
 Бохум 30 10 6 14 30-43 36
13
 Вольфсбург 30 10 4 16 34-51 34
14
 Аугсбург 30 8 8 14 34-47 32
15
 Герта 30 8 5 17 32-66 29
16
 Штутгарт 30 6 10 14 36-53 28
17
 Арминия 30 5 11 14 23-46 26
18
 Гр. Фюрт 30 3 8 19 24-72 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.04 21:30
Вольфсбург – Майнц
 - : -
23.04 16:30
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
 - : -
23.04 16:30
Гр. Фюрт – Байер
 - : -
23.04 16:30
Кельн – Арминия
 - : -
23.04 16:30
РБ Лейпциг – Унион Б
 - : -
23.04 16:30
Фрайбург – Боруссия М
 - : -
23.04 19:30
Бавария – Боруссия Д
 - : -
24.04 16:30
Бохум – Аугсбург
 - : -
24.04 18:30
Герта – Штутгарт
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 32
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 18
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 26 2 3
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 25 1 6
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 23 1 5
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