Футболисты «Боруссии М» пошли на понижение зарплаты, клуб сможет экономить 1 миллион евро в месяц

Футболисты «Боруссии М» согласились на понижение зарплаты, чтобы помочь клубу на фоне пандемии коронавируса, сообщает Bild. Также, на понижение согласились руководство клуба и тренерский штаб.

— Горжусь ребятами, — цитирует Bild спортивного директора «Боруссии М» Макса Эберля. — Мы все поддерживаем клуб и в плохие, и в хорошие времена. Футболисты считают должным отдать что-то «Боруссии», а также болельщикам команды.

«Боруссия М» — первый клуб Германии, чьи сотрудники пошли на понижение зарплаты. Сообщается, что благодаря этому клуб из Менхенгладбаха будет экономить около 1 миллиона евро в месяц.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 218 815 человек. Умерших — 8 810, выздоровевших — 84 114 В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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