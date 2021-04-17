Форвард «Баварии» Левандовски приступил к тренировкам с мячом
Пресс-служба «Баварии» сообщила, что форвард Роберт Левандовски приступил к работе с мячом. Вчера, 16 апреля, он провел индивидуальную тренировку с упражнениями на пас и координацию, но без ударов по воротам.
Напомним, игрок восстанавливается после травмы колена, которую он получил в расположении сборной Польши в марте.
В текущем сезоне 33-летний Левандовски провел за «Баварию» 36 матчей во всех турнирах, забил 42 мяча и отдал 8 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/ru/news/2021/04/torjaeger-lewandowski-ist-wieder-am-ball
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