Форвард «Баварии» Левандовски приступил к тренировкам с мячом

Пресс-служба «Баварии» сообщила, что форвард Роберт Левандовски приступил к работе с мячом. Вчера, 16 апреля, он провел индивидуальную тренировку с упражнениями на пас и координацию, но без ударов по воротам.

Напомним, игрок восстанавливается после травмы колена, которую он получил в расположении сборной Польши в марте.

В текущем сезоне 33-летний Левандовски провел за «Баварию» 36 матчей во всех турнирах, забил 42 мяча и отдал 8 результативных передач.