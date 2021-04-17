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Форвард «Баварии» Левандовски приступил к тренировкам с мячом

23:14
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Пресс-служба «Баварии» сообщила, что форвард Роберт Левандовски приступил к работе с мячом. Вчера, 16 апреля, он провел индивидуальную тренировку с упражнениями на пас и координацию, но без ударов по воротам.

Напомним, игрок восстанавливается после травмы колена, которую он получил в расположении сборной Польши в марте.

В текущем сезоне 33-летний Левандовски провел за «Баварию» 36 матчей во всех турнирах, забил 42 мяча и отдал 8 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2021/04/torjaeger-lewandowski-ist-wieder-am-ball

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