Форвард «Баварии» Томас Мюллер отреагировал на заявление главного тренера Ханса Флика о том, что он покидает клуб по окончании сезона. О своем решении специалист сообщил в субботу, 17 апреля.

«Он не объяснял нам своего решения. Он оставил много энергии за невероятно напряженные полтора года. Тренеру «Баварии» нужна толстая кожа. Это было напряженное время. Он не оправдывался, но свое решение не объяснил», — цитирует Мюллера Kicker.de.