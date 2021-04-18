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Мюллер — об уходе Флика: «Он свое решение не объяснил»

09:08
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Форвард «Баварии» Томас Мюллер отреагировал на заявление главного тренера Ханса Флика о том, что он покидает клуб по окончании сезона. О своем решении специалист сообщил в субботу, 17 апреля.

«Он не объяснял нам своего решения. Он оставил много энергии за невероятно напряженные полтора года. Тренеру «Баварии» нужна толстая кожа. Это было напряженное время. Он не оправдывался, но свое решение не объяснил», — цитирует Мюллера Kicker.de.

Напомним, что Флик стал временным, а затем и постоянным главным тренером «Баварии» в ноябре 2019 года после того, как Нико Ковач покинул клуб по обоюдному согласию. Под руководством специалиста мюнхенский клуб стал чемпионом Германии, завоевал Кубок и Суперкубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов, а также одержал победы в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.

Дополнительная информация:

https://www.kicker.de/

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