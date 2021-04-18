Мюллер — об уходе Флика: «Он свое решение не объяснил»
Форвард «Баварии» Томас Мюллер отреагировал на заявление главного тренера Ханса Флика о том, что он покидает клуб по окончании сезона. О своем решении специалист сообщил в субботу, 17 апреля.
«Он не объяснял нам своего решения. Он оставил много энергии за невероятно напряженные полтора года. Тренеру «Баварии» нужна толстая кожа. Это было напряженное время. Он не оправдывался, но свое решение не объяснил», — цитирует Мюллера Kicker.de.
Напомним, что Флик стал временным, а затем и постоянным главным тренером «Баварии» в ноябре 2019 года после того, как Нико Ковач покинул клуб по обоюдному согласию. Под руководством специалиста мюнхенский клуб стал чемпионом Германии, завоевал Кубок и Суперкубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов, а также одержал победы в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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