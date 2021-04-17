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«Байер» разгромил «Кельн» благодаря дублю Бэйли и голу Диаби

21:46
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«Байер» разгромил «Кельн» в матче 29-го тура чемпионата Германии — 3:0.

В составе леверкузенцев дублем отличился Леон Бэйли, еще один мяч на счету Муссы Диаби.

«Байер» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с 47 очками в 29 матчах. «Кельн» идет на предпоследней, 17-й строчке с 23 очками.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

29-й тур

«Байер» — «Кельн» — 3:0 (1:0)

Голы: Бэйли, 5 (1:0). Диаби, 51 (2:0). Бэйли, 76 (3:0).

«Байер»: Храдецки, Бендер, Едвай (Та, 46), Венделл (Синкгравен, 57), Тапсоба, Арангис, Амири, Паласиос (Фримпонг, 46), Шик, Бэйли (Аларио, 83), Диаби (Демирбай, 73).

«Кельн»: Т.Хорн, Хектор, Кцихос, Я.Хорн (Шмиц, 70), Эхизибуэ (Каттербах, 70), Борнау, Кайнц (Дрекслер, 70), Майер, Скири (Озджан, 79), Вольф (Лимниос, 85), Деннис.

Предупреждения: Тапсоба, 40. Кцихос, 90.

Судья: Шторкс (Германия).

17 апреля. Леверкузен. Стадион «БайАрена».

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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