«Байер» разгромил «Кельн» благодаря дублю Бэйли и голу Диаби
«Байер» разгромил «Кельн» в матче 29-го тура чемпионата Германии — 3:0.
В составе леверкузенцев дублем отличился Леон Бэйли, еще один мяч на счету Муссы Диаби.
«Байер» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с 47 очками в 29 матчах. «Кельн» идет на предпоследней, 17-й строчке с 23 очками.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
29-й тур
«Байер» — «Кельн» — 3:0 (1:0)
Голы: Бэйли, 5 (1:0). Диаби, 51 (2:0). Бэйли, 76 (3:0).
«Байер»: Храдецки, Бендер, Едвай (Та, 46), Венделл (Синкгравен, 57), Тапсоба, Арангис, Амири, Паласиос (Фримпонг, 46), Шик, Бэйли (Аларио, 83), Диаби (Демирбай, 73).
«Кельн»: Т.Хорн, Хектор, Кцихос, Я.Хорн (Шмиц, 70), Эхизибуэ (Каттербах, 70), Борнау, Кайнц (Дрекслер, 70), Майер, Скири (Озджан, 79), Вольф (Лимниос, 85), Деннис.
Предупреждения: Тапсоба, 40. Кцихос, 90.
Судья: Шторкс (Германия).
17 апреля. Леверкузен. Стадион «БайАрена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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