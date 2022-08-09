Костич не полетит с «Айнтрахтом» на матч за Суперкубок УЕФА против «Реала». Игрок почти согласовал переход в «Ювентус»

Полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич не полетит с командой на матч за Суперкубок УЕФА против «Реала», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

29-летний серб близок к переходу в «Ювентус». В данный момент итальянский клуб находится в финальной стадии переговоров по покупке футболиста, сумма трансфера составит от 17 до 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Костич принял участие в 2 матчах «Айнтрахта» и сделал 1 голевую передачу. В сезоне-2021/22 серб забил 7 голов и сделал 15 результативных передач в 42 играх немецкой команды во всех турнирах и выиграл с ней Лигу Европы.