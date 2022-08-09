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Костич не полетит с «Айнтрахтом» на матч за Суперкубок УЕФА против «Реала». Игрок почти согласовал переход в «Ювентус»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич не полетит с командой на матч за Суперкубок УЕФА против «Реала», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

29-летний серб близок к переходу в «Ювентус». В данный момент итальянский клуб находится в финальной стадии переговоров по покупке футболиста, сумма трансфера составит от 17 до 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Костич принял участие в 2 матчах «Айнтрахта» и сделал 1 голевую передачу. В сезоне-2021/22 серб забил 7 голов и сделал 15 результативных передач в 42 играх немецкой команды во всех турнирах и выиграл с ней Лигу Европы.

Футбол
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Ювентус
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 Боруссия М 1 1 0 0 3-1 3
5
 Боруссия Д 1 1 0 0 1-0 3
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Фрайбург – Боруссия Д
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Герта – Айнтрахт Ф
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 - : -
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Науиру Аамада

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Боруссия М

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И К Ж
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