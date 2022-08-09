«Лейпциг» объявил о трансфере нападающего «Зальцбурга» Шешко

«Лейпциг» объявил о трансфере нападающего «Зальцбурга» Беньямина Шешко.

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с 19-летним словенцем будет подписан до лета 2028 года.

Нападающий проведет сезон-2022/23 в чемпионате Австрии, а 1 июля 2023 года переедет в бундеслигу.

В прошедшем сезона Шешко забил 12 мячей и отдал восемь результативных передач в 39 матчах за «Зальцбург».