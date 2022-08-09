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Сегодня, 12:40

«Лейпциг» объявил о трансфере нападающего «Зальцбурга» Шешко

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Лейпциг» объявил о трансфере нападающего «Зальцбурга» Беньямина Шешко.

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с 19-летним словенцем будет подписан до лета 2028 года.

Нападающий проведет сезон-2022/23 в чемпионате Австрии, а 1 июля 2023 года переедет в бундеслигу.

В прошедшем сезона Шешко забил 12 мячей и отдал восемь результативных передач в 39 матчах за «Зальцбург».

Источник: https://rbleipzig.com/de/news/2022-2023/benjamin-sesko-wechselt-2023-zu-rb-leipzig/
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