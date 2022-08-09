Нападающий «Челси» Тимо Вернер вернулся в «Лейпциг», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Футболист подписал контракт до 2026 года. Ранее появилась информация, что без учета бонусов «Челси» получит 19,5 миллиона евро.

В «Лейпциге» Вернер будет выступать под 11-м номером.

Тимо Вернер. Фото ФК «Лейпциг» ФК «Лейпциг»

В 2020 году синие купили 26-летнего форварда у «Лейпцига» за 53 миллиона.

Вернер выступал за «Лейпциг» с 2016 по 2020 год. В 156 матчах за клуб немец забил 90 мячей и отдал 40 результативных передач.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.