Флик может остаться на посту главного тренера «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик может остаться в клубе. С 55-летним специалистом может быть заключен долгосрочный контракт.

— Нашему тренеру накануне исполнилось 55 лет, — сказал в интервью Kicker председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге после победы над «Челси» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. — Это хороший возраст. По этому случаю мы подарим ему ручку. Иногда ручка нужна для того, чтобы что-нибудь подписать.

Флик возглавил «Баварию» в качестве исполняющего обязанности после увольнения Нико Ковача в ноябре, после чего руководство позволило ему доработать сезон. Под руководством Флика «Бавария» выиграла 15 из 18 матчей, проиграв лишь дважды.