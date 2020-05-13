Эрлин Холанн: «Интерес «Реала»? Стараюсь об этом не думать»

Нападающий «Боруссии Д» Эрлин Холанн прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Реала».

— Стараюсь не фокусироваться на том, что кто-то мной интересуется, не думать об этом — приводит Goal.com слова Холанна. — Я думаю только о том, что должен выполнять свою работу, а ее я люблю больше всего.

Холанн перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» зимой 2020 года. На его счету 12 голов и 2 результативных передачи в 11 матчах за дортмундскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 19-летнего норвежца в 72 миллиона евро.