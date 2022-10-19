Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 02:51

Экс-спортивный директор «Локомотива» Цорн посетил матч «Лейпцига» с «Гамбургом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн посетил матч 1/16 финала Кубка Германии «Лейпциг» — «Гамбург» (4:0). Игра прошла на «Ред Булл Арене» в Лейпциге.

35-летний футбольный функционер опубликовал на своей странице в социальной сети фото с трибуны.

Фотография, сделанная Томасом Цорном на стадионе. Фото Соцсети
Фотография, сделанная Томасом Цорном на стадионе.
Фото Соцсети

Ранее Цорн сотрудничал с «Лейпцигом», которому помогал организовывать тренировочные сборы.

8 октября спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покинули «Локомотив».

Футбол
ФК Лейпциг
Томас Цорн
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мы сделаем все, чтобы он не уезжал в Россию». В «Миннесоте» носят Капризова на руках
Несколько стран бойкотируют конгресс FIG из-за России. Почему это глупо
Россиянин Хохлов отсудил у Facebook 65 млн рублей за блокировки из-за фамилии
Обама посоветовал администрации Байдена определить границы помощи Украине
Рогов заявил об армадах беспилотников ВСУ в Запорожской области
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: «Локомотив», перемены: кто будет новым тренером?
Ненахов считает, что «Локомотив» еще не вышел из кризиса, несмотря на победу над «Химками»
Изидор: «Лоськов — великий игрок, который дал мне много полезных советов»
Карпукас считает, что игра «Локомотива» меняется в лучшую сторону
Изидор отреагировал на возможный приход в «Локомотив» Галактионова
Кузьмичев — о работе Плутника и немецких специалистов в «Локо»: «Это худший период в истории клуба. Не хочу материться»
Кузьмичев: «Теоретически любой клуб может меня позвать. Нужно дождаться какого-то разговора»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Участие Нойера в матче «Баварии» с «Хоффенхаймом» находится под вопросом
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Унион Б 10 7 2 1 18-6 23
2
 Бавария 10 5 4 1 30-8 19
3
 Фрайбург 10 5 3 2 14-13 18
4
 Айнтрахт Ф 10 5 2 3 21-17 17
5
 Хоффенхайм 10 5 2 3 17-10 17
6
 Боруссия М 10 4 4 2 18-14 16
7
 Кельн 10 4 4 2 19-17 16
8
 Боруссия Д 10 5 1 4 13-14 16
9
 Майнц 10 4 3 3 11-13 15
10
 РБ Лейпциг 10 4 3 3 17-15 15
11
 Вердер 10 4 3 3 20-16 15
12
 Аугсбург 10 4 1 5 11-16 13
13
 Вольфсбург 10 2 4 4 11-17 10
14
 Байер 10 2 2 6 14-21 8
15
 Герта 10 1 5 4 12-15 8
16
 Штутгарт 10 1 5 4 13-15 8
17
 Шальке 10 1 3 6 10-24 6
18
 Бохум 10 1 1 8 9-27 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
21.10 21:30
Майнц – Кельн
 - : -
22.10 16:30
Аугсбург – РБ Лейпциг
 - : -
22.10 16:30
Байер – Вольфсбург
 - : -
22.10 16:30
Боруссия Д – Штутгарт
 - : -
22.10 16:30
Фрайбург – Вердер
 - : -
22.10 16:30
Хоффенхайм – Бавария
 - : -
22.10 19:30
Боруссия М – Айнтрахт Ф
 - : -
23.10 16:30
Бохум – Унион Б
 - : -
23.10 18:30
Герта – Шальке
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 8
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 7
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 7
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 5
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 4
Флориан Кайнц

Флориан Кайнц

Кельн

 4
И К Ж
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 8 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 8 1 2
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

 5 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости