Экс-спортивный директор «Локомотива» Цорн посетил матч «Лейпцига» с «Гамбургом»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн посетил матч 1/16 финала Кубка Германии «Лейпциг» — «Гамбург» (4:0). Игра прошла на «Ред Булл Арене» в Лейпциге.

35-летний футбольный функционер опубликовал на своей странице в социальной сети фото с трибуны.

Фотография, сделанная Томасом Цорном на стадионе. Фото Соцсети

Ранее Цорн сотрудничал с «Лейпцигом», которому помогал организовывать тренировочные сборы.

8 октября спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покинули «Локомотив».