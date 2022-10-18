Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 15:49

Участие Нойера в матче «Баварии» с «Хоффенхаймом» находится под вопросом

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что участие вратаря Мануэля Нойера в матче 11-го тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма» находится под вопросом.

Голкипер не смог сыграть против «Фрайбурга» (5:0) в 10-м туре из-за ушиба плеча.

«Мануэль все еще испытывает болевые ощущения. Мы надеемся, что он вернется в выходные и сыграет против «Хоффенхайма», но нужно подождать и последить за его состоянием», — приводит пресс-служба мюнхенцев слова Нагельсманна.

Матч «Хоффенхайм» — «Бавария» состоится 22 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.

Мануэль Нойер
Футбол
ФК Бавария
ФК Хоффенхайм
1
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Небольшая победа России. Ничушкин, обвиняемый в употреблении допинга, невиновен
Кошмарный год Карлсена продолжается. Чемпион мира уступил 16-летнему вундеркинду из Индии
Обама посоветовал администрации Байдена определить границы помощи Украине
Посол России в Венгрии ответил на слова о «скором конце Украины»
В парламенте Японии призвали Украину сложить оружие
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сане травмировал заднюю поверхность бедра. Срок восстановления — 3 недели
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Унион Б 10 7 2 1 18-6 23
2
 Бавария 10 5 4 1 30-8 19
3
 Фрайбург 10 5 3 2 14-13 18
4
 Айнтрахт Ф 10 5 2 3 21-17 17
5
 Хоффенхайм 10 5 2 3 17-10 17
6
 Боруссия М 10 4 4 2 18-14 16
7
 Кельн 10 4 4 2 19-17 16
8
 Боруссия Д 10 5 1 4 13-14 16
9
 Майнц 10 4 3 3 11-13 15
10
 РБ Лейпциг 10 4 3 3 17-15 15
11
 Вердер 10 4 3 3 20-16 15
12
 Аугсбург 10 4 1 5 11-16 13
13
 Вольфсбург 10 2 4 4 11-17 10
14
 Байер 10 2 2 6 14-21 8
15
 Герта 10 1 5 4 12-15 8
16
 Штутгарт 10 1 5 4 13-15 8
17
 Шальке 10 1 3 6 10-24 6
18
 Бохум 10 1 1 8 9-27 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
21.10 21:30
Майнц – Кельн
 - : -
22.10 16:30
Аугсбург – РБ Лейпциг
 - : -
22.10 16:30
Байер – Вольфсбург
 - : -
22.10 16:30
Боруссия Д – Штутгарт
 - : -
22.10 16:30
Фрайбург – Вердер
 - : -
22.10 16:30
Хоффенхайм – Бавария
 - : -
22.10 19:30
Боруссия М – Айнтрахт Ф
 - : -
23.10 16:30
Бохум – Унион Б
 - : -
23.10 18:30
Герта – Шальке
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 8
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 7
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 7
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 5
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 4
Флориан Кайнц

Флориан Кайнц

Кельн

 4
И К Ж
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 8 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 8 1 2
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

 5 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости