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Экс-игрок «Боруссии» Колер — о Холанне: «Ему лишь предстоит доказать свой уровень»

15:58
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Экс-игрок дортмундской «Боруссии» Юрген Колер поделился мнением о нападающем команды Эрлине Холанне.

«Он еще не игрок мирового уровня. Холанн — топ-нападающий, у него есть все необходимые навыки, но ему лишь предстоит доказать свой уровень.

К 21 году Холанн уже очень далеко зашел. Это экстраординарно. Уверен, он сумеет сделать так, что его никто не сможет остановить. Мировой уровень приходит с опытом", -приводит слова Колера Goal со ссылкой на Ruhr Nachrichten.

13 июля появилась информация, что «Челси» готов потратить 170 миллионов евро на покупку нападающего.

В сезоне-2020/21 Холанн провел 41 матч за «Боруссию», на его счету 41 гол и 9 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/haaland-dortmund-legend-kohler-mbappe-greater-potential/k5cjqjhm17aa13qvvlrwazqzd

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