Экс-игрок дортмундской «Боруссии» Юрген Колер поделился мнением о нападающем команды Эрлине Холанне.

«Он еще не игрок мирового уровня. Холанн — топ-нападающий, у него есть все необходимые навыки, но ему лишь предстоит доказать свой уровень.

К 21 году Холанн уже очень далеко зашел. Это экстраординарно. Уверен, он сумеет сделать так, что его никто не сможет остановить. Мировой уровень приходит с опытом", -приводит слова Колера Goal со ссылкой на Ruhr Nachrichten.

13 июля появилась информация, что «Челси» готов потратить 170 миллионов евро на покупку нападающего.

В сезоне-2020/21 Холанн провел 41 матч за «Боруссию», на его счету 41 гол и 9 результативных передач.