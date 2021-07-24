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«Бавария» представила домашнюю форму на сезон-2021/22

11:29
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«Бавария» представила новую домашнюю форму на сезон-2021/22.

Форма выполнена в темно-красном цвете. Также к эмблеме на футболке добавили пятую звезду.

В сезоне-2020/21 «Бавария» стала чемпионом страны девятый раз подряд.

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