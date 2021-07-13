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«Челси» готов потратить на покупку Холанна 170 миллионов евро

09:35
Эрлин Холанн. Фото Imago images
Эрлин Холанн. Фото Imago images
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«Челси» этим летом попытается купить форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, информирует Bild.

По информации источника, в переходе 20-летнего норвежца лично заинтересован владелец лондонского клуба Роман Абрамович. Он готов выделить на приобретение Холанна 170 миллионов евро. «Боруссия» просит за игрока не менее 160 млн евро.

В прошлом сезоне форвард сыграл за «Боруссию» 41 матч, отметившись 41 голом и 12 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 130 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.bild.de/

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