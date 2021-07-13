«Челси» готов потратить на покупку Холанна 170 миллионов евро
09:35
«Челси» этим летом попытается купить форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, информирует Bild.
По информации источника, в переходе 20-летнего норвежца лично заинтересован владелец лондонского клуба Роман Абрамович. Он готов выделить на приобретение Холанна 170 миллионов евро. «Боруссия» просит за игрока не менее 160 млн евро.
В прошлом сезоне форвард сыграл за «Боруссию» 41 матч, отметившись 41 голом и 12 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 130 миллионов евро.
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