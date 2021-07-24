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Константин Рауш тренируется с клубом бундеслиги

17:01
Константин Рауш. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Константин Рауш. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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Защитник Константин Рауш, последним клубом которого было московское «Динамо», может продолжить карьеру в бундеслиге, сообщает Kicker.

31-летний защитник в настоящий момент тренируется с «Арминией». Команда проводит подготовительный сбор в Австрии.

Напомним, что Рауш покинул «Динамо» в декабре прошлого года в связи с истечением срока трудового соглашения. С того момента он находится без команды.

У Рауша есть большой опыт выступлений в Германии. Россиянин поиграл за «Ганновер», «Штуттгарт», «Кельн» и «Дармштадт».

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Иван Шитик все материалы автора

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