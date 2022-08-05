Джордан Ларссон: «Я внимательно следил за командой. «Шальке» добился впечатляющего прогресса»

Экс-нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал свой переход в «Шальке».

«Я внимательно следил за командой. «Шальке» добился впечатляющего прогресса за последние несколько месяцев. Теперь я с нетерпением жду возможности стать частью команды и внести свой вклад в успешный для нас сезон», — цитирует Ларссона сайт немецкого клуба.

Весной Ларссон воспользовался разрешением Международной федерации футбола (ФИФА) и приостановил до лета контракт со «Спартаком».

В июне московский клуб и нападающий расторгли трудовой договор по соглашению сторон.