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Сегодня, 17:05

Джордан Ларссон: «Я внимательно следил за командой. «Шальке» добился впечатляющего прогресса»

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал свой переход в «Шальке».

«Я внимательно следил за командой. «Шальке» добился впечатляющего прогресса за последние несколько месяцев. Теперь я с нетерпением жду возможности стать частью команды и внести свой вклад в успешный для нас сезон», — цитирует Ларссона сайт немецкого клуба.

Весной Ларссон воспользовался разрешением Международной федерации футбола (ФИФА) и приостановил до лета контракт со «Спартаком».

В июне московский клуб и нападающий расторгли трудовой договор по соглашению сторон.

Джордан Ларссон
ФК Спартак (Москва)
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