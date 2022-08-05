Джордан Ларссон: «Я внимательно следил за командой. «Шальке» добился впечатляющего прогресса»
Экс-нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал свой переход в «Шальке».
«Я внимательно следил за командой. «Шальке» добился впечатляющего прогресса за последние несколько месяцев. Теперь я с нетерпением жду возможности стать частью команды и внести свой вклад в успешный для нас сезон», — цитирует Ларссона сайт немецкого клуба.
Весной Ларссон воспользовался разрешением Международной федерации футбола (ФИФА) и приостановил до лета контракт со «Спартаком».
В июне московский клуб и нападающий расторгли трудовой договор по соглашению сторон.
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|Байер
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|0-0
|0
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|0
|0
|0
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|Унион Б
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|0
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|0
|0-0
|0
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6
|Фрайбург
|0
|0
|0
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|0-0
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|Кельн
|0
|0
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|0
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8
|Майнц
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|0
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9
|Хоффенхайм
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|0
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10
|Боруссия М
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|0
|0-0
|0
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11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Вердер
|0
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|0-0
|0
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34 тур
|5.08
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
|
Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
|
Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
|
Кельн – Шальке
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