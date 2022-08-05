Главный тренер «Шальке» Крамер: «Ларссон хорошо вписывается в нашу команду, он быстро освоится»

Главный тренер «Шальке» Франк Крамер прокомментировал подписание клубом нападающего Джордана Ларссона.

«Джордан очень хорошо вписывается в нашу команду со своим стилем игры. Он всегда ищет выход один на один и всегда может заявить о себе благодаря своей скорости и технике. В то же время он знает, как важно играть в пас. Я убежден, что он быстро освоится в команде», — приводит слова Крамера сайт клуба.

Контракт 25-летнего шведа с «Шальке» рассчитан до конца сезона-2024/25.

Ларссон выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 год. Всего форвард сыграл за московский клуб 83 матча во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 9 результативных передач.