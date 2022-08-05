Главный тренер «Шальке» Крамер: «Ларссон хорошо вписывается в нашу команду, он быстро освоится»
Главный тренер «Шальке» Крамер поделился мнением о новичке команды Ларссоне
Главный тренер «Шальке» Франк Крамер прокомментировал подписание клубом нападающего Джордана Ларссона.
«Джордан очень хорошо вписывается в нашу команду со своим стилем игры. Он всегда ищет выход один на один и всегда может заявить о себе благодаря своей скорости и технике. В то же время он знает, как важно играть в пас. Я убежден, что он быстро освоится в команде», — приводит слова Крамера сайт клуба.
Контракт 25-летнего шведа с «Шальке» рассчитан до конца сезона-2024/25.
Ларссон выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 год. Всего форвард сыграл за московский клуб 83 матча во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 9 результативных передач.
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3
|Байер
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|0
|0-0
|0
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4
|РБ Лейпциг
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|0
|0
|0-0
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5
|Унион Б
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|0-0
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6
|Фрайбург
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|0
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|0-0
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7
|Кельн
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|0
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8
|Майнц
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9
|Хоффенхайм
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|0-0
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10
|Боруссия М
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|0
|0-0
|0
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11
|Айнтрахт Ф
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
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18
|Вердер
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|0-0
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
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Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
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Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
|
Кельн – Шальке
|- : -
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