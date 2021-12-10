Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

Джикия прокомментировал назначение Тедеско главным тренером «Лейпцига»

00:23
Теги:

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался назначение Доменико Тедеско главным тренером «Лейпцига».

— Видел про Тедеско?

— Уже официально? Сегодня не видел новости. Обязательно напишу ему и поздравлю.

— Что ты думаешь о его назначении?

— Это хороший уровень, я рад за него сильно. Мы обязательно спишемся, созвонимся, я его обязательно поздравлю.

— Ты не собираешься пока?

— Куда?

— В «Лейпциг».

— Я игрок «Спартака». Меня это не интересует.

— Понимаешь, что матч с «Сочи» станет последним для Руя?

— Не думаю об этом, все может произойти. Я уже давно в «Спартаке» и мало чему удивляюсь.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Севастиан Терлецкий все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Мандарины: польза и вред для организма человека
Минздрав зарегистрировал самый дорогой препарат для лечения СМА — «Золгенсму»
1
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»