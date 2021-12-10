Джикия прокомментировал назначение Тедеско главным тренером «Лейпцига»
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался назначение Доменико Тедеско главным тренером «Лейпцига».
— Видел про Тедеско?
— Уже официально? Сегодня не видел новости. Обязательно напишу ему и поздравлю.
— Что ты думаешь о его назначении?
— Это хороший уровень, я рад за него сильно. Мы обязательно спишемся, созвонимся, я его обязательно поздравлю.
— Ты не собираешься пока?
— Куда?
— В «Лейпциг».
— Я игрок «Спартака». Меня это не интересует.
— Понимаешь, что матч с «Сочи» станет последним для Руя?
— Не думаю об этом, все может произойти. Я уже давно в «Спартаке» и мало чему удивляюсь.
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