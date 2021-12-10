Джикия прокомментировал назначение Тедеско главным тренером «Лейпцига»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался назначение Доменико Тедеско главным тренером «Лейпцига».

— Видел про Тедеско?

— Уже официально? Сегодня не видел новости. Обязательно напишу ему и поздравлю.

— Что ты думаешь о его назначении?

— Это хороший уровень, я рад за него сильно. Мы обязательно спишемся, созвонимся, я его обязательно поздравлю.

— Ты не собираешься пока?

— Куда?

— В «Лейпциг».

— Я игрок «Спартака». Меня это не интересует.

— Понимаешь, что матч с «Сочи» станет последним для Руя?