Дортмундская «Боруссия» направит средства с продажи нового комплекта формы пострадавшим в Турции

Дортмундская «Боруссия» отправит средства с продажи полностью черного комплекта формы пострадавшим от землетрясения в Турции, сообщается на официальном сайте клуба.

Клуб проведет аукцион, где все желающие смогут приобрести специальный комплект, в котором команда сыграет против «Герты».

Матч «Боруссия» — «Герта» состоится в воскресенье, 19 февраля. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.