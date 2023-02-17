Дортмундская «Боруссия» направит средства с продажи нового комплекта формы пострадавшим в Турции
Дортмундская «Боруссия» отправит средства с продажи полностью черного комплекта формы пострадавшим от землетрясения в Турции, сообщается на официальном сайте клуба.
Клуб проведет аукцион, где все желающие смогут приобрести специальный комплект, в котором команда сыграет против «Герты».
Матч «Боруссия» — «Герта» состоится в воскресенье, 19 февраля. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|20
|12
|7
|1
|59-18
|43
|
2
|Унион Б
|20
|13
|3
|4
|35-24
|42
|
3
|Боруссия Д
|20
|13
|1
|6
|40-26
|40
|
4
|Фрайбург
|20
|11
|4
|5
|32-31
|37
|
5
|РБ Лейпциг
|20
|10
|6
|4
|40-26
|36
|
6
|Айнтрахт Ф
|20
|10
|5
|5
|40-29
|35
|
7
|Вольфсбург
|20
|8
|6
|6
|38-26
|30
|
8
|Вердер
|20
|8
|3
|9
|31-39
|27
|
9
|Байер
|20
|8
|3
|9
|33-32
|27
|
10
|Майнц
|20
|7
|5
|8
|30-32
|26
|
11
|Боруссия М
|20
|7
|5
|8
|35-33
|26
|
12
|Кельн
|20
|6
|8
|6
|32-31
|26
|
13
|Аугсбург
|20
|6
|3
|11
|25-36
|21
|
14
|Бохум
|20
|6
|1
|13
|24-49
|19
|
15
|Хоффенхайм
|20
|5
|4
|11
|29-39
|19
|
16
|Герта
|20
|4
|5
|11
|24-36
|17
|
17
|Штутгарт
|20
|3
|7
|10
|23-36
|16
|
18
|Шальке
|20
|2
|6
|12
|14-41
|12
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|17.02
|22:30
|
Аугсбург – Хоффенхайм
|- : -
|18.02
|17:30
|
Боруссия М – Бавария
|- : -
|18.02
|17:30
|
Бохум – Фрайбург
|- : -
|18.02
|17:30
|
Штутгарт – Кельн
|- : -
|18.02
|17:30
|
Вольфсбург – РБ Лейпциг
|- : -
|18.02
|20:30
|
Айнтрахт Ф – Вердер
|- : -
|19.02
|17:30
|
Унион Б – Шальке
|- : -
|19.02
|19:30
|
Боруссия Д – Герта
|- : -
|19.02
|21:30
|
Байер – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|11
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|
|
Ларс Штиндль
Боруссия М
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|18
|1
|5
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|16
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|16
|1
|2
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