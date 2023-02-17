Нападающий «Баварии» Коман может пропустить матч бундеслиги против менхенгладбахской «Боруссии»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что нападающий мюнхенцев Кингсли Коман возможно пропустит матч 21-го тура чемпионата Германии против менхенгладбахской «Боруссии».

Ранее сообщалось, что француз пропустит встречу из-за проблем с икроножной мышцей.

«У нас хорошая конкуренция на каждой позиции. Нам еще предстоит выяснить, сможет ли Кингсли Коман принять участие в завтрашнем матче. Я предполагаю, что Серж Гнабри завтра сыграет. Нам нужно выпустить самый сбалансированный состав», — заявил Нагельсманн на пресс-конференции.

26-летний Коман в текущем сезоне провел 21 матч за «Баварию», забил пять голов и отдал пять результативных передач.