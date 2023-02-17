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Сегодня, 17:19

Нападающий «Баварии» Коман может пропустить матч бундеслиги против менхенгладбахской «Боруссии»

Виталий Косик
Корреспондент
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Кингсли Коман.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что нападающий мюнхенцев Кингсли Коман возможно пропустит матч 21-го тура чемпионата Германии против менхенгладбахской «Боруссии».

Ранее сообщалось, что француз пропустит встречу из-за проблем с икроножной мышцей.

«У нас хорошая конкуренция на каждой позиции. Нам еще предстоит выяснить, сможет ли Кингсли Коман принять участие в завтрашнем матче. Я предполагаю, что Серж Гнабри завтра сыграет. Нам нужно выпустить самый сбалансированный состав», — заявил Нагельсманн на пресс-конференции.

26-летний Коман в текущем сезоне провел 21 матч за «Баварию», забил пять голов и отдал пять результативных передач.

Кингсли Коман
Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
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«Боруссия» сыграет в эти выходные в полностью черной форме
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 20 12 7 1 59-18 43
2
 Унион Б 20 13 3 4 35-24 42
3
 Боруссия Д 20 13 1 6 40-26 40
4
 Фрайбург 20 11 4 5 32-31 37
5
 РБ Лейпциг 20 10 6 4 40-26 36
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 Айнтрахт Ф 20 10 5 5 40-29 35
7
 Вольфсбург 20 8 6 6 38-26 30
8
 Вердер 20 8 3 9 31-39 27
9
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 Майнц 20 7 5 8 30-32 26
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 Кельн 20 6 8 6 32-31 26
13
 Аугсбург 20 6 3 11 25-36 21
14
 Бохум 20 6 1 13 24-49 19
15
 Хоффенхайм 20 5 4 11 29-39 19
16
 Герта 20 4 5 11 24-36 17
17
 Штутгарт 20 3 7 10 23-36 16
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 Шальке 20 2 6 12 14-41 12
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17.02 22:30
Аугсбург – Хоффенхайм
 - : -
18.02 17:30
Боруссия М – Бавария
 - : -
18.02 17:30
Бохум – Фрайбург
 - : -
18.02 17:30
Штутгарт – Кельн
 - : -
18.02 17:30
Вольфсбург – РБ Лейпциг
 - : -
18.02 20:30
Айнтрахт Ф – Вердер
 - : -
19.02 17:30
Унион Б – Шальке
 - : -
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Боруссия Д – Герта
 - : -
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Байер – Майнц
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Вердер

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

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П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
Ларс Штиндль

Ларс Штиндль

Боруссия М

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

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