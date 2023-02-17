«Боруссия» сыграет в эти выходные в полностью черной форме

Дортмундская «Боруссия» представила новый комплект игровой формы. Он будет полностью черного цвета, а логотипы спонсоров и клуба — серебристого.

«Угля и стали больше нет. Но этот город никогда не забудет людей того времени. Огонь, который вызвал их энтузиазм к «Боруссии», разгорается снова и снова и объединяет город, болельщиков, клуб», — написала пресс-служба на официальном сайте.

Weil die Glut hier nie erlischt. ?



Das neue @BVB x @PUMA Sondertrikot! — Borussia Dortmund (@BVB) February 17, 2023

Матч «Боруссия» — «Герта» состоится в воскресенье, 19 февраля. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.