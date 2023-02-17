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Сегодня, 13:59

«Боруссия» сыграет в эти выходные в полностью черной форме

Мария Гусева
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Дортмундская «Боруссия» представила новый комплект игровой формы. Он будет полностью черного цвета, а логотипы спонсоров и клуба — серебристого.

«Угля и стали больше нет. Но этот город никогда не забудет людей того времени. Огонь, который вызвал их энтузиазм к «Боруссии», разгорается снова и снова и объединяет город, болельщиков, клуб», — написала пресс-служба на официальном сайте.

Матч «Боруссия» — «Герта» состоится в воскресенье, 19 февраля. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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Бундеслига: «Боруссия» М — «Бавария», «Боруссия» Д — «Герта» и другие матчи 21-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 20 12 7 1 59-18 43
2
 Унион Б 20 13 3 4 35-24 42
3
 Боруссия Д 20 13 1 6 40-26 40
4
 Фрайбург 20 11 4 5 32-31 37
5
 РБ Лейпциг 20 10 6 4 40-26 36
6
 Айнтрахт Ф 20 10 5 5 40-29 35
7
 Вольфсбург 20 8 6 6 38-26 30
8
 Вердер 20 8 3 9 31-39 27
9
 Байер 20 8 3 9 33-32 27
10
 Майнц 20 7 5 8 30-32 26
11
 Боруссия М 20 7 5 8 35-33 26
12
 Кельн 20 6 8 6 32-31 26
13
 Аугсбург 20 6 3 11 25-36 21
14
 Бохум 20 6 1 13 24-49 19
15
 Хоффенхайм 20 5 4 11 29-39 19
16
 Герта 20 4 5 11 24-36 17
17
 Штутгарт 20 3 7 10 23-36 16
18
 Шальке 20 2 6 12 14-41 12
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
17.02 22:30
Аугсбург – Хоффенхайм
 - : -
18.02 17:30
Боруссия М – Бавария
 - : -
18.02 17:30
Бохум – Фрайбург
 - : -
18.02 17:30
Штутгарт – Кельн
 - : -
18.02 17:30
Вольфсбург – РБ Лейпциг
 - : -
18.02 20:30
Айнтрахт Ф – Вердер
 - : -
19.02 17:30
Унион Б – Шальке
 - : -
19.02 19:30
Боруссия Д – Герта
 - : -
19.02 21:30
Байер – Майнц
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 11
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
Ларс Штиндль

Ларс Штиндль

Боруссия М

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 18 1 5
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 16 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 16 1 2
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