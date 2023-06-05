Дортмундская «Боруссия» хочет приобрести защитника «Баварии» Павара

Дортмундская «Боруссия» хочет приобрести защитника «Баварии» Бенжамена Павара, сообщает Sky Sport.

По информации источника, «Боруссия» уже провела переговоры с футболистом. Диалог проходит в положительном ключе, «Боруссия» пытается договориться о переходе с мюнхенской командой.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуются «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Интер».

В этом сезоне Павар провел 30 матчей за команду в бундеслиге, забив 4 гола и сделав 1 ассист.