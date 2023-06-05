Дортмундская «Боруссия» объявила о подписании защитника Бенсебаини

Дортмундская «Боруссия» на официальном сайте объявила о подписании контракта с защитником Рами Бенсебаини.

Соглашение 28-летнего алжирца с клубом рассчитано на 4 года. Бенсебаини перешел в дортмундский клуб на правах свободного агента.

С 2019 года футболист выступал за менхенгладбахскую «Боруссию». В минувшем сезоне Бенсебаини провел 30 матчей, забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу.